Провал размером с 20-этажное здание образовался в Нижегородской области

25 Июль 11:45 2018-07-26T09:54:00+03:00

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В селе Неледино Шатковского района Нижегородской области произошло настоящее ЧП – там в буквальном смысле земля ушла из-под ног. На одном из полей образовался громаднейший провал диаметром 32 метра, глубиной в 50 метров. По высоте это сравнимо с 20-этажным домом, а в ширину этот провал немного больше Канавинского моста в Нижнем Новгороде.

- Земля провалилась на поле сельскохозяйственного назначения, которое принадлежит частному фермеру и находится в двух километрах от населенного пункта, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в ГУ МЧС по Нижегородской области. – По нашим данным, это поле не использовалось уже два года.

В данный момент никаких посадок на поле нет. А сам обвал, скорее всего, произошел из-за размыва почвы грунтовыми водами.

Обнаружили его местные жители и сразу же сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области. Сейчас вокруг огромной воронки выставлены ограждения и аншлаги с предупреждением. В администрации Шатковского района нам рассказали, что на помощь к местным спасателям приехали сотрудники МЧС из Арзамаса. Вместе они обследуют провал и выясняют точные причины его появления. Будут ли засыпать огромную яму, непонятно. Решение обо всех дальнейших действиях будет принято позже.