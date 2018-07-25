25 Июль 12:40 2018-07-26T15:03:15+03:00

Новый ледовый дворец может появиться в Нижнем Новгороде уже через три года. Фото: ХК "Торпедо"

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В Нижнем Новгороде уже совсем скоро может появиться новый ледовый дворец, которого долгие годы с нетерпением ждут все поклонники хоккея. Во время интервью в программе «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский рассказал, что новый ледовый дворец может появиться либо возле стадиона «Нижний Новгород»: между стадионом и храмом Александра Невского, либо недалеко от Молитовкого моста: между мостом и ЖК «Аквамарин».

Оба этих места обсуждались и раньше. Но сейчас все эти обсуждения вышли на финишную прямую.

- Реализация того или иного объекта - это вопросы возможности, подготовки территории и принятия решений, - сказал Дмитрий Сватковский. - Сейчас нужно поработать с проектной документацией, понять на какой проект мы пойдем, подготовить технико-экономическое обоснование.

Дмитрий Сватковский о новом ледовом дворце, долгах «Торпедо», итогах ЧМ по футболу и Суперкубке России 00:00 00:00

Важно решить и финансовый вопрос. По словам Дмитрия Сватковского, здесь может быть два пути: федеральное софинансирование или частное партнерство. Проектом уже заинтересовались ДК «Лидер» и Газпромбанк. Однако Дмитрий Сватковский считает, что нужно побороться за федеральные деньги.

- Ледовый дворец - это знаковое объект, и это был бы прекрасный подарок к 800-лению Нижнего Новгорода.

Кроме того, по словам Дмитрия Сватковского, строительством нового ледового дворца заинтересовался и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

- Исторически Нижний Новгород – это хоккейный город, здесь всегда любили, любят и будут любить хоккей, - считает ведущий специалсит пресс-службы ХК «Торпедо» и хоккейный комментатор Дмитрий Зимин. - Несмотря на то, что «Нагорный» давно является домом хоккейного клуба «Торпедо», он уже не может вместить всех желающих – у нас в городе ежегодно царит хоккейный бум. Новая ледовая арена помогла бы нынешним болельщикам удовлетворить свои потребности в футболе и сделать это с комфортом и на мировом уровне. Кроме того, новая арена помогла бы привлечь новых болельщиков. Мы видим какой ажиотаж сейчас царит вокруг футбола. После того как появилась новая арена, даже на матчи футбольной национальной лиги, которая не является элитным дивизионом, собирает столько людей сколько не мог бы вместить бывший стадион «Локомотив». Строительство нового ледового дворца было бы огромным праздником. Плюс, новая арена могла бы привлечь в Нижний Новгород крупные международные хоккейные соревнование. Наш город хорошо проявил себя во время чемпионата мира по футболу, и у нас могли бы проходить международные соревнования на уровнем сборных команд.

По мнению Дмитрия Зимина, новый ледовый дворец должен вмещать не менее 12 тысяч зрителей. И не важно, где он будет расположен: рядом со стадионом «Нижний Новгород» или рядом с Молитовским мостом. Оба эти места кажутся Дмитрию удобными для болельщиков.

Но архитекторы Нижнего Новгороде выступают категорически против строительства нового дворца.

- У меня другой вопрос: «Зачем в Нижнем Новгороде ледовый дворец?», - недоумевает архитектурный критик Марина Игнатушко. - У нас есть Дворец спорта. Давайте приведем его в порядок. Если он мал – докажите. Расширьте, перестройте его. Дворец спорта окружен пустотой, это необходимое условие, чтобы построить такой объект. А если он мал и той пустоты, которая там есть, недостаточно, представляете насколько больше нужна территория для нового ледового дворца. Она гораздо больше так называемого пятна застройки, то есть самого объекта. Надо учитывать и визуальное восприятие, и все остальное.

Все эти дворцы и стадионы – это не окупаемые вещи, которые садятся на бюджет тяжелейшим грузом. Во всем мире стадионы футбольные после чемпионатов постепенно рушатся. Есть цифры, которые это показывают. И потом, что это за метод тыка. Надо обосновать логически, посему именно здесь решили строить, должны быть приведены убедительные аргументы. Сейчас едиснственные аргументы: ах, хорошо бы иметь ледовый дворец и, ах, хотелось бы получить федеральное финансирование.

И потом. Такие объекты ставят не в центре города. Это не тот объект, которым надо козырять. Все развитие страны ставят стадионы немножко в стороне от центрального направления. Спорт –прекрасен, но не самое главное для города. А сейчас вообще пошла какая-то волна по стране – все хотят построить ледовый дворец.

...Видимо, в ближайшем будущем нас ждет жаркая дискуссия.