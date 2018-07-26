2018-07-26T14:43:11+03:00
Спорт

Нижегородцы начали распродавать автографы звезд ЧМ-2018 за огромные деньги

Например, за футболку с подписью Марадоны хотят получить 500 тысяч рублей
Юлия ИСАЕВА
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Фото: youla.ruФото: youla.ru
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Чемпионат мира завершился всего лишь 10 дней назад, а фанаты уже начали наживаться на автографах футбольных гостей Нижнего Новгорода. В Интернете стали появляться объявления о продаже вещей, на которых оставили свою подпись известные футболисты и гости мундиаля.

Так, один из жителей Нижнего Новгорода решил продать футболку с автографом Диего Марадоны. За свой трофей он хочет 500 тысяч рублей. Причем аргентинец расписался и на лицевой части футболки, и на обратной.

А вот нижегородка Наталья посчитала нужным расстаться с мячом, на котором оставили автографы футболисты сборной Уругвая. Цена лота – 90 тысяч рублей.

- Продаю мяч с автографами футболистов сборной Уругвая. Это не подделка! При покупке вы можете убедиться , как игроки подписывают мне мяч, что самое главное. Мяч имеет 7 подписей . Фотографии с подписями не все выложены, потому что много мошенников, - написала женщина.

Фото: Avito.ru

Фото: Avito.ru

Еще одно похожее объявление разместил Сергей с Бора (Нижегородская область). У него тоже есть мяч с подписью игроков сборной Уругвая: Эдисона Кавани, Луиса Суареза и Диего Година. Стоимость 1 мяча -65 000 рублей. Таких мячей, судя по фото, у него три или четыре.

Фото: Avito.ru

Фото: Avito.ru

А вот Вадим даже указал, что готов отправить автограф Эдисона Кавани в любую точку России. Главное – заплатить всю стоимость сразу, до отправки.

- Автограф Уругвайского профессионального футболиста Эдисона Кавани исполнен лично. Размер фото 210 мм x 297 мм. Гарантия подлинности. Отправлю в регионы по тарифу почты России после 100% предоплаты на карту сбербанка России, - написано в объявлении на одном из сайтов.

Фото: Avito.ru

Фото: Avito.ru

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