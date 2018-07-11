2018-07-11T14:02:19+03:00
Общество

«Мистика на грани фантастики»: нижегородка запечатлела Стрелку после дождя

Глядя на снимки, кажется, что на слиянии Оки и Волги происходило нечто невероятное
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: Анжелика РоманютенкоФото: Анжелика РоманютенкоФото: СОЦСЕТИ
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Невероятно красивые снимки нижегородской Стрелки получились у Анжелики Романютенко, которыми она с радостью поделилась на своей странице в соцсети Facebook 10 июля.

– Мистика на грани фантастики! Сейчас на Стрелке. Солнце, и дождь, и собор Александра Невского... – написала женщина.

Надо ли говорить, что мистические снимки буквально очаровали подписчиков Анжелики.

Фото: Анастасия Устинова Фото: СОЦСЕТИ

Фото: Анастасия УстиноваФото: СОЦСЕТИ

– Такое специально не придумать, – прокомментировал Евгений Кудельников.

– О, боже милостивый! Я даже не поняла сначала, что это собор, – следом написала Светлана Карпова.

– Над собором довольно часто интересные явления можно наблюдать. Место такое, две реки встречаются, – добавила Анна Мариниченко.

Чуть позже Анжелика Романютенко поделилась снимками того же места, которые сделала ее питерская гостья Анастасия Устинова. Они получились еще более таинственными.

Фото: Анастасия Устинова Фото: СОЦСЕТИ

Фото: Анастасия УстиноваФото: СОЦСЕТИ

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