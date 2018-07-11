«Мистика на грани фантастики»: нижегородка запечатлела Стрелку после дождя
Невероятно красивые снимки нижегородской Стрелки получились у Анжелики Романютенко, которыми она с радостью поделилась на своей странице в соцсети Facebook 10 июля.
– Мистика на грани фантастики! Сейчас на Стрелке. Солнце, и дождь, и собор Александра Невского... – написала женщина.
Надо ли говорить, что мистические снимки буквально очаровали подписчиков Анжелики.
Фото: Анастасия УстиноваФото: СОЦСЕТИ
– Такое специально не придумать, – прокомментировал Евгений Кудельников.
– О, боже милостивый! Я даже не поняла сначала, что это собор, – следом написала Светлана Карпова.
– Над собором довольно часто интересные явления можно наблюдать. Место такое, две реки встречаются, – добавила Анна Мариниченко.
Чуть позже Анжелика Романютенко поделилась снимками того же места, которые сделала ее питерская гостья Анастасия Устинова. Они получились еще более таинственными.
Фото: Анастасия УстиноваФото: СОЦСЕТИ