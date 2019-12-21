Семь правил, как выбрать красную икру и не попасть впросак

Есть у Нового года свои кулинарные традиции, которые чтят почти все российские семьи: оливье на столе, мандарины, шампанское и бутерброды с красной икрой. Если с первыми тремя все понятно, то как правильно выбрать красную икру? Продукт дорогой, но перед Новым годом со всех уголков страны приходят вести: на прилавки «выкинули» дешевый деликатес. Например, сейчас в самых разных микрорайонах Нижнего торгуют с лотков 95-граммовыми баночками по 250 - 300 рублей. Почти халява! Многие хватают их десятками. И только потом выясняют, что содержимое жестянок либо перемороженное, либо и не икра вовсе.

- Ленинский район Нижнего Новгорода, остановка «Двигатель революции», в магазине стояла женщина со столиком красной икрой, - сообщают жители. - Слава богу, купили только одну баночку - 300рублей. Итог: оказалась белковая. Пожалуйста, предупредите родителей, знакомых, если увидите - сообщайте в соответствующие органы!

- Я так же покупал в лотке у «Индиго», типа мини-рынка, - продолжил тему нижегородец Илья. - Икра была - перемороженная жижа.

Жалоб сейчас такое великое множество, что «Комсомолка» решила составить свод правил, как правильно выбрать качественную красную икру и не попасть впросак. Вместе с экспертом Государственного регионального центра Росстандарта в Нижегородской области Любовью Малафеевой мы отправились в один из крупнейших торговых центров города.

Вопрос ребром

Какая тара лучше?

Глаза разбегаются от изобилия красной икры в магазине. Жестяные, стеклянные банки, развесная икра… Какую выбрать?

- Качество икры может сохранить лишь жестяная и стеклянная тара, - пояснила Любовь Малафеева. - Пластик - это временная упаковка, которая может использоваться при покупке развесной икры. Но что внутри жестяной банки, увидеть невозможно. Поэтому оптимальный вариант - стеклянная банка: в нее плохую икру не положат, так как там будет видно, как она выглядит. Но стеклянная тара дороже.

Натуральная красная икра стоит совсем недешевоФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Правило первое. Банка не должна булькать

Если вы решили брать красную икру в жестяной банке, то потрясите ее возле уха.

- Если икра качественная, вы не услышите бульканья, - объяснила эксперт.

Правило второе. Никаких вмятин

- Банка не должна иметь вмятин, - сообщила Любовь Малафеева. - Если они есть, то банка скорее всего негерметична, а значит, туда мог попасть воздух, продукт окислился и испортился. Кроме того, посмотрите, не вздутая ли банка сверху и снизу. Если вздутие наблюдается - икра испорченная.

Правило третье. Икра не должна быть мутной

Увы, но качество красной икры из жестяной банки вы сможете оценить лишь дома. А вот в стеклянной банке можете разглядеть каждую икринку.

- Хорошая икра при переворачивании банки не должна стекать по стенкам, - разъяснила эксперт. - И желательно, чтобы не было лопнувших икринок.

Правило четвертое. Развесная икра - только с документами

- Если покупаете свежую икру, то рядом с блюдечком должна стоять табличка, на которой написана такая же информация, что и на любой банке, - отметила Любовь Малафеева. - Название, сорт, икра какой рыбы, дата изготовления и так далее.

Правило пятое. Изучите состав и надписи

Зачастую покупатели впопыхах смотрят лишь на цену, а потом возмущаются, что их обманули. А ведь на таре обычно досконально разъяснено, что из себя представляет содержимое. Мы вас научим правильно читать банку:

- Смотрим название: «Икра зернистая лососевая», 1-й сорт, из охлажденного сырья, - взяла банку эксперт. - На донышке написано, чья это икра. В нашем случае - кета. Далее проверяем, как изготовлен продукт: по Госстандарту (ГОСТ) или по техническим условиям (ТУ). Разница в том, что продукция по ГОСТ изготавливается из свежей икры. При ТУ допустима и замороженная икра (при заморозке часть витаминов в икре теряется. - Авт.). Кроме того, туда могут добавить растительного масла. И при ГОСТе, и при ТУ в красной икре может быть консервант. Допустимы сорбиновая кислота (Е200) и бензонат натрия (Е211). Без них обычно икра долго не хранится.

А вот икры с добавлением уротропина (Е239) нужно избегать: распадаясь, он образует формалин, который может вызвать у человека онкологические заболевания или отравления, сопровождающиеся тошнотой и рвотой.

Правило шестое. Обратите внимание на даты

Дата выработки икры и упаковки не должна различаться больше, чем на полгода. Также помните, что рыба семейства лососевых идет на нерест с июля по сентябрь - соответственно в это время должна и быть заготовлена красная икра. Место производства икры - чем ближе к месту вылова, тем меньше она была в пути еще неупакованной.

Если икра ненатуральная, на банке должно быть написано "Имитированная"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Правило седьмое. Запах

Главное отличие красной икры от имитации - это запах.

- Когда откроете банку с имитационной икрой, то вам в нос сразу же ударит запах рыбы, селедки, - пояснила Любовь Малафеева. - Знайте - это имитация, скорее всего, какой-нибудь желатин. Также вы можете бросить пару икринок в горячую воду. Если икра ненатуральная, она растворится.

Если вас обманули, подсунули вместо натуральной икры белковую - смело идите жаловаться в Роспотребнадзор.

Бонус. Скупой платит дважды

Ну и, конечно же, обращайте внимание на цену. Не может национальный деликатес стоить копейки. Стоимость напрямую зависит от всех перечисленных особенностей: замороженная ли икра, добавлено ли туда растительное масло, какая тара и так далее. И пусть ваш новогодний стол будет накрыт так, чтобы и самим вкусно, и перед гостями не стыдно.