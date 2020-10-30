Капремонт по-дзержински: жильцов трехэтажки накрыло горячим ливнем

Вода хлынула прямо с потолка. Фото: Алексей Алексеев

Неприятная история произошла на днях с жителями обычной трехэтажки в Дзержинске: там в один не очень прекрасный день прямо с потолка квартиры на них обрушился горячий ливень.

Инцидент случился в доме №13 по проспекту Дзержинского, где вот уже несколько месяцев идет капитальный ремонт. В последние дни рабочие как раз занимались ремонтом кровли. Как рассказали в соцсети сами пострадавшие, 20 октября в их квартире с потолка хлынула вода: текло из труб, расположенных на чердаке.

Люди бросились спасать имущество и собирать воду. Увы, спасти удалось не все.

Сумма ущерба оценивается в 100 тысяч рублей. Фото: Алексей Алексеев

- Насколько мне известно, причинен ущерб на общую сумму около 100 тысяч рублей, - рассказала «Комсомолке» в Нижнем» пресс-секретарь управляющей компании «Управдом-Дзержинск» Ирина Травкина.

Однако, по ее словам, их управляющая компания тут совершенно ни при чем.

- Капитальный ремонт проводит компания ООО «Строительные технологии» - подрядчик, которого выбрал Нижегородский фонд ремонта МКД, - пояснила Ирина Травкина. - Именно по их вине началась протечка теплоносителя, в результате чего оказалась пролита квартира на верхнем этаже. Подрядчиком были срезаны почти все подвесные крепления труб, что привело к просадке лежака. По треснутым стоякам пошла протечка. То есть вода пошла не в результате прорыва из-за напора, а по причине механического повреждения труб.

Хозяйка пролитой квартиры уже обратилась с претензией в центр обслуживания клиентов Управляющей компании.

- Конечно, мы рассмотрим эту претензию, но, скорее всего, женщине придется взыскивать ущерб с компании-подрядчика через суд, - резюмировали в ДУКе.