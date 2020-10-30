Лазерная инсталляция Anaconda открылась в Нижнем Новгороде

Новое арт-пространство открылось к 800-летию Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Аудиовизуальная инсталляция Anaconda открылась в Нижнем Новгороде 29 октября. Она находится в бывшем печатном цехе в здании «Нижполиграфа».

- Сорокаметровая инсталляция состоит из тысячи диодных палок, восьми лазеров и шестнадцати каналов звука, - рассказали подробности в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Впервые Anaconda была представлена в Москве в августе 2019 года на мероприятии Gate III.

Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ* в бывшем печатном цехе в здании «Нижполиграфа» было создано студией dreamlaser к 800-летию Нижнего Новгорода. После «Анаконды» медиахудожники представят новую инсталляцию под названием «404.zero» - ее можно будет увидеть с 26 ноября по 15 декабря, после чего ЦЕХ* закроют на доработку. Весной 2021 года он вновь откроет двери зрителям.

- Мы поддерживаем команду и надеемся, что следующий год откроет нижегородцам новых интересных художников, и, безусловно, ждем инсталляцию, приуроченную к 800-летию города, – рассказала директор АНО «Центр 800» Софья Юдина.

Инсталляцию Anaconda нижегородцы смогут посмотреть до 22 ноября.

Арт-пространство ЦЕХ* расположено в здании «Нижполиграфа» на улице Варварской, 32 (вход со стороны Ковалихинской улицы). Вход на инсталляцию Anaconda (0+) бесплатный, но для посещения в будни после 18 часов или выходные необходимо зарегистрироваться на сайте. Вход только при наличии маски. Количество посетителей, которые одновременно могут находиться в пространстве, ограничено ввиду эпидемиологической обстановки.