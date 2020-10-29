Пять машин столкнулись на проспекте Ленина

Массовая авария произошла в районе Заречного рынка. Фото: СОЦСЕТИ

Массовая авария произошла на проспекте Ленина вечером 29 октября. Там около 16:00 в районе станции метро Заречная столкнулись сразу пять автомобилей.

- Автомобили получили механические повреждения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. - ДТП оформлялось дорожными комиссарами, сотрудники Госавтоинспекции на место аварии не выезжали.

Авария произошла на полосе в сторону Автозавода, из-за этого движение в районе Заречного рынка оказалось затруднено. "Паровозик" стоит на крайней левой полосе, с которой машины поворачивают налево, на улицу космонавта Комарова. Участниками аварии стали как иномарки, так и отечественные автомобили.

Кроме того, сейчас, согласно сервису "Яндекс. Пробки", наблюдается серьезный затор в сторону Пролетарского кольца: там в районе станции метро Двигатель революции ведутся дорожные работы. Выбирайте пути объезда заранее.