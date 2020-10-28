«Прилетели порядок наводить»: Странное сияние в небе напугало жителей Нижнего Новгорода

Необычное свечение в небе напугало жителей Нижнего Новгорода. ФОТО: Регион-52, Андрей Степнев

Жителей Нижнего Новгорода вновь напугало свечение в небе. На этот нижегородцы из нижней части города увидели в ночном небе две мерцающие полоски.

- Сегодня вечером увидели в небе две разделённые полоски. Правда, плохо видно. Но понять не можем, что это. Как думаете? – поинтересовался в группе «Регион-52» нижегородец Андрей Степнев.

Вскоре выяснилось, что похожее свечение видели и другие нижегородцы. Причем из разных частей города. К примеру, Илья Сухарин сделал такие снимки, находясь на улице Зеленодольской и в парке «Дубки».

- Наблюдал в небе какое-то странное явление, - рассказал Илья Сухарин «Комсомолке». - Прямоугольной формы тускло светящийся объект. Из-за облаков не очень видно было. Светится неравномерно. Яркое пятно передвигается по прямоугольнику из одного конца в другой.

Такие явления нижегородец наблюдал сразу из двух точек. ФОТО: Илья Сухарин.

Нижегородцы в социальных сетях тут принялись выдвигать свои версии происходящего. Большинство восприняли эту историю с юмором.

- Надеюсь, ОНИ прилетели порядок наводить, - пошутил Дмитрий Донец.

- Теплицы, просто нестандартной отразились, - пояснил Василий Суймин.

Напомним, ранее целую волну обсуждений в Нижнем Новгороде вызвало огромное сияющее зарево. Нижегородцы даже окрестили его «оком Саурона». Правда, объяснение тогда оказалось более, чем прозаичным – свечение было отражением от теплиц на агрокомбинате»Горьковский». Многие подозревают, что и на этот раз виноваты все те же теплицы.