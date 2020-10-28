Биография Юрия Шалабаева: что известно о новом мэре Нижнего Новгорода. ФОТО: Александр Воложанин.

Новым мэром Нижнего Новгорода стал Юрий Шалабаев. На прошедшем сегодня заседании городской думы он набрал наибольшее число голосов.

Стоит отметить, что с должностью мэра за последние полгода Юрий Шалабаев уже должен бы свыкнуться – с мая 2020 года он являлся исполняющим обязанности градоначальника. А значит, уже успел пережить подтопленные улицы из-за замусоренных ливневок, подготовку к началу отопительного сезона и приемку благоустроенных территорий. Осталось пройти испытание снегом – для нижегородских мэров это всегда было проверкой на прочность.

В публичном пространстве нижегородцы о Юрии Шалабаеве услышали не так давно. В январе 2020 года он занял пост заместителя мэра Нижнего Новгорода. Однако о его назначении нигде официально не сообщалось. Журналисты случайно заметили его фотографию на сайте администрации. На новом посту он должен был курировать работу департамента градостроительного развития и архитектуры, а также департамента строительства и капитального ремонта.

До этого вся карьера Юрия Шалабаева была неразрывно связана с региональным министерством финансов. Здесь он начал свою работу с должности ведущего специалиста управления бюджетной политики министерства финансов Нижегородской области. В этом министерстве он прошел путь от заведующего сектора реформирования до заместителя министра финансов Нижегородской области.

Напомним, Юрий Шалабаев является уроженцем Нижнего Новгорода. Он родился в Горьком 12 декабря 1980 года. В 2002 году он окончил ННГУ имени Лобачевского по специальности «Финансы и кредит». В 2007 году прошел повышение квалификации по программе «Эффективное управление бюджетными процессами. Спустя год прошел переподготовку по специальности «Юриспруденция» в Волго-Вятской академии государственной службы. В 2018-2019 году он стал победителем конкурса «Лидеры России».