«Построили будку с подушкой и одеялом»: Как микрорайон Сарова полтора года опекает бездомного пса

Местные волновались, как Дружок переживет морозы. Фото: СОЦСЕТИ

Трогательную заботу о бездомной собаке проявили жители Сарова Нижегородской области. Там во дворе одного из новых микрорайонов сделали будку для Дружка – так местные окрестили дворнягу, живущую здесь, прямо на детской площадке.

Будку поставил один из местных жителей, имя доброжелателя неизвестно. «Квартира» для Дружка сделана из досок, а крыша обшита куском линолеума – чтобы внутрь не попадал дождь, и собака не промокла. Внутри конуры есть одеяло и даже подушка – все готово для комфортного проживания.

Будка получилась очень добротной. Фото: СОЦСЕТИ

«Условия лучше, чем в квартире», - шутят пользователи соцсетей, активно обсуждающие эту новость.

На самой будке размещено объявление. «Будка для бездомного пса. Пожалуйста, проявите доброту, не ломайте ее. Забота о бездомных животных – наш общий долг», - говорится в тексте объявления.

Такой по-настоящему человеческий поступок очень порадовал местных жителей. Одна из них, Лера Коляскина, рассказала «Комсомолке» в Нижнем» трогательную историю Дружка.

Дружок - красивый и умный пес. Фото: Лера Коляскина

«На этом месте был приют для собак, в котором жил Дружок»

Это сейчас Дружок – упитанная собака, выглядящая вполне здоровой и ухоженной. Но полтора года назад, когда он только появился в микрорайоне, это был обычный бездомный пёс – несчастный, худой и вечно голодный. К счастью, среди местных жителей оказалось много любителей четвероногих, и собаку стали подкармливать.

«На площадке у него есть свои миски, - рассказывает Лера. - Весь район его подкармливает, точнее, перекармливает (смеется – прим.) Он очень отъелся за это время. Судя по зубам, пёс ещё молодой, ему не более 4-5 лет».

По её словам, раньше на месте этого микрорайона был частный сектор, и в одном из домов местные бабушки организовали приют для собак.

«Когда стало известно, что все дома пойдут под снос и район будет застраиваться, бабушки пытались собак пристроить, - вспоминает девушка. - Я приезжала к ним один раз тогда, фотографировала собак для объявлений, но удалось пристроить только самых миниатюрных питомцев, а их было мало, в основном все крупные».

Вероятнее всего, Дружок – собака из этого приюта. Возможно, тогда он был щенком или подростком.

«Не зря же он именно в этот район вернулся и поселился на одной из детских площадок, - уверена Лера. - Кстати, дом-приют стоял именно на этом месте».

«Охраняет детей и сопровождает мамочек с колясками»

Пес оказался очень умным и сообразительным, и вскоре стал любимцем местной публики.

«Мы его прозвали Дружок, и как-то это имя за ним закрепилось, потому что он реально друг - друг всех детей и взрослых района, - рассказывает саровчанка. - Особенно любит детей и мамочек с колясками: как только видит, что кто-то вышел на прогулку – срывается с места и сопровождает все время, будь то час или три часа. Он охраняет гуляющих на площадке ребятишек от других собак: как только их видит - встает в позу и дает понять, что здесь им делать нечего. Самый умный и самый добрый пёс на всем белом свете! И да, он чипирован, привит, кастрирован и абсолютно не агрессивен».

Вот только по вечерам площадка замолкает и пустеет, все расходятся по домам, а Дружок остается грустить на улице, ведь у него нет семьи, и идти ему некуда. По словам Леры, его неоднократно пытались пристроить в добрые руки – через соцсети, объявления, но все тщетно.

«Всем же сейчас нужны только породистые собаки с документами, - вздыхает девушка. - Переживали, как он будет зимой. И очень добрый человек, из местных жителей, соорудил ему будку. Потратил свое время, деньги. Огромное ему за это спасибо! Теперь у Дружка есть своё одеяло и даже подушка. Теперь наша задача следить, чтобы какие-нибудь вандалы ее не разрушили, ну а питанием мы его обеспечим!»

Если Вы хотите стать любящей семьей для обаятельного и умного Дружка – пишите на почту «Комсомолки» в Нижнем Новгороде» kpnn@phkp.ru или в нашей группе «Вконтакте» https://vk.com/kpnnovgorod.