Прогноз погоды в Нижнем Новгороде: «бабья осень» и рекордно теплый октябрь

"Бабья осень" пришла в Нижегородскую область. Фото: Евгения ГУСЕВА

Комфортная сухая погода ожидается в Нижегородской области на последней неделе октября. Небольшие заморозки прогнозируются лишь в понедельник ночью, в остальные дни температура воздуха не опустится ниже нулевой отметки. У нижегородцев есть время, чтобы морально подготовиться к холодам после необычайно теплой осени.

«И хотя такого термина в метеорологии не существует, но можно сказать, что жителей Центральной России на предстоящей неделе ждёт бабья осень», - сообщают специалисты центра прогноза «Фобос».

По данным центра, октябрь 2020 года может побить рекорд самого теплого октября в истории метеонаблюдений, который был в 1967 году.

Так, днем 26 октября в Нижнем Новгороде столбики термометров покажут +4 градуса, ночью похолодает до -3.

Во вторник, 27 октября, нижегородцев ожидает облачная с прояснениями погода, температура воздуха днем +5, ночью +1 градус.

Среда и четверг порадуют нас солнцем и станут самыми теплыми днями на последней неделе уходящего месяца: днем воздух прогреется до +7…+8 градусов, ночью +1…+2.

В пятницу, субботу и воскресенье синоптики обещают пасмурную погоду, однако температура воздуха еще останется на отметке +6…+7 градусов, в ночные часы - +3…+5. В субботу ожидается небольшой дождь.