Массовая авария под Нижним Новгородом: На трассе М-7 столкнулись сразу четыре автомобиля

На трассе М-7 столкнулись сразу четыре автомобиля. ФОТО: "Регион-52"

Страшная авария произошла сегодня днем на трассе М-7 в Нижегородской области – там столкнулись сразу четыре автомобиля, среди которых были «Камаз» , ГАЗель и две иномарки. Первыми об аварии в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

- Трасса встала из-за аварии около Татинца, - написали очевидцы в группе «Регион-52». - Машина вдребезги на обочине.

Вскоре появилась и официальная информация об аварии. Как оказалось, в результате аварии пострадали три человека.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. ФОТО: "Регион-52"

- 22 октября в 11:55 на 475-м километре автодороги М-7 «Волга» 24-летний водитель автомобиля «Пежо» неправильно выбрал скоростной режим, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилями «КамАЗ», «ГАЗель» и «Хендай». В результате аварии пострадали три человека, среди которых водитель Газели, водитель и пассажир «Пежо». Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

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