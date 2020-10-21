Автобус, трактор и легковушка: Массовое ДТП произошло на Мызинском мосту. ФОТО: "Регион-52"

Серьезная авария произошла накануне на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде – там столкнулись автобус, трактор и легковой автомобиль ВАЗ. Первыми об этом в социальных сетях рассказали очевидцы происшествия.

- На Мызинском мосту дичайшее ДТП, - рассказали очевидцы в группе «Регион-52». - Машина просто всмятку.

Вслед за этим сотрудники ГИБДД рассказали подробности происшествия. Как оказалось, в результате аварии пострадали два человека.

В результате аварии пострадали два человека. ФОТО: "Регион-52"

- В 16:10 20 октября на Мызинском мосту 22-летний водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с двигавшимися попутно трактором и автобусом ЛИАЗ, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате аварии все транспортные средства получили механические повреждения. Кроме того, в больницу с травмами были доставлены водитель автомобиля ВАЗ и 30-летний пассажир автобуса.

По данным полиции, одной из сопутствующих причин аварии стал небольшой стаж вождения водителя ВАЗ.

Легковая машина почти всмятку. ФОТО: "Регион-52"

Напомним, накануне из-за снега с дождем в Нижнем Новгороде произошел настоящий День жестянщика. Ближе к вечеру на скользких дорогах было зафиксировано больше пяти крупных и мелких аварий. Все это спровоцировало гигантские, десятибалльные пробки.

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