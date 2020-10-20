Из-за снега Нижний Новгород сковали десятибалльные пробки. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Первый снег в Нижнем Новгород спровоцировал на городских дорогах настоящий день жестянщика – в городе произошло сразу несколько крупных аварий. В результате, к вечеру город сковали десятибалльные пробки.

- Многокилометровые заторы образовались на проспекте Гагарина, проспекте Ленина и в центре Нижнего Новгорода, - сообщается на портале «Яндекс.пробки». – Также пробки образовались на Мызинском мосту, метромосту и других мостах. Выстроились огромные заторы и на въезде в Нижний Новгород.

В городе произошло сразу несколько крупных аварий. Фото: Яндекс.Пробки

По данным портала, к этому времени в Нижнем Новгороде произошло сразу шесть крупных аварий, спровоцировавших серьезные заторы.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде прошел первый снег с дождем. Это и стало причиной транспортного коллапса. Так что без лишней необходимости сегодня не стоит выезжать на дорогу. А уж если сделать это пришлось, то стоит соблюдать максимальную осторожность.

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