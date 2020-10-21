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"Огонь вспыхнул ранним утром": Склады загорелись под Нижним Новгородом

Общая площадь пожара составила 1600 квадратных метров
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Склады загорелись под Нижним Новгородом.

Склады загорелись под Нижним Новгородом.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области снова загорелись склады – на этот раз пожар вспыхнул в рабочем поселке Выездное Арзамасского района. На месте сейчас работают спасатели и пожарные.

На этот раз пожар вспыхнул в рабочем поселке Выездное

На этот раз пожар вспыхнул в рабочем поселке Выездное

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о возгорании в складском помещении по адресу дом № 100 по улице Сельхозтехника в поселке Выездное поступило ранним утром, в 5:54 21 октября, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехала пожарная бригада. К моменту ее прибытия пожару был присвоен второй ранг опасности. Там горит кровля складского помещения по всей площади. Угрозы распространения огня нет.

Общая площадь пожара составила 1600 квадратных метров.

Общая площадь пожара составила 1600 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

О пострадавших в результате пожара пока ничего не сообщается. К половине седьмого утра пожар удалось локализовать на площади 1600 квадратных метров.

Напомним, за последнее время в Нижегородской области произошло уже несколько крупных пожаров на складах. К примеру, несколько дней назад огонь бушевал на складе мебели на улице Федосеенко в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Там выгорело здание на площади 1800 квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось только через шесть часов.

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ЧППроисшествия: ЧП

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