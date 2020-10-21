"Огонь вспыхнул ранним утром": Склады загорелись под Нижним Новгородом

Склады загорелись под Нижним Новгородом. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области снова загорелись склады – на этот раз пожар вспыхнул в рабочем поселке Выездное Арзамасского района. На месте сейчас работают спасатели и пожарные.

На этот раз пожар вспыхнул в рабочем поселке Выездное Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о возгорании в складском помещении по адресу дом № 100 по улице Сельхозтехника в поселке Выездное поступило ранним утром, в 5:54 21 октября, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехала пожарная бригада. К моменту ее прибытия пожару был присвоен второй ранг опасности. Там горит кровля складского помещения по всей площади. Угрозы распространения огня нет.

Общая площадь пожара составила 1600 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

О пострадавших в результате пожара пока ничего не сообщается. К половине седьмого утра пожар удалось локализовать на площади 1600 квадратных метров.

Напомним, за последнее время в Нижегородской области произошло уже несколько крупных пожаров на складах. К примеру, несколько дней назад огонь бушевал на складе мебели на улице Федосеенко в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Там выгорело здание на площади 1800 квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось только через шесть часов.

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