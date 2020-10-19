В Нижнем Новгороде перевернулась фура со свиными тушами. ФОТО: "Гнилицы.Стригино.Нагулино.Нижний Новгород"

Серьезная авария произошла в минувшие выходные в Нижнем Новгороде – там перевернулась фура со свиными тушами. Об этом инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Нырнула фура с мясом на объездной трассе у Окского моста, - рассказал нижегородец Дмитрий Дорогин в группе "Гнилицы.Стригино.Нагулино.Нижний Новгород".

Водитель попал в реанимацию. ФОТО: "Гнилицы.Стригино.Нагулино.Нижний Новгород"

По словам очевидцев, фура двигалась из Челябинска в Москву. В чем причина аварии, пока неизвестна. По неподтвержденным данным, водитель уснул за рулем. После аварии он был доставлен в больницу, в реанимационное отделение.

- Сейчас ему уже лучше, его перевели в обычную палату, - рассказал «Комсомолке» Дмитрий Дорогин.

ПО предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем. ФОТО: "Гнилицы.Стригино.Нагулино.Нижний Новгород"

Напомним, за последние пару лет в Нижегородской области и раньше случались крупные аварии с участием большегрузов. К примеру, в октябре 2018 года дальнобойщик провел несколько дней на обочине. Чудом уцелевшего в аварии водителя ограбили, накормили и вытащили из кювета.

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