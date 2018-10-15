«Он аккуратно положил фуру на бок»: дальнобойщик из Нижнего Новгорода провел несколько дней на обочине

СЕГОДНЯ 12:12 2018-10-15T12:36:39+03:00

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Дальнобойщик из Нижнего Новгорода чудом уцелел в автомобильной аварии вдали от дома. Чтобы избежать столкновения с легковушкой, Владимир Жариков положил фуру на бок. Правда, в момент принятия такого решения мужчина и представить не мог, что проведет на обочине несколько дней.

Фото из группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте» (https://vk.com/act54)Фото: СОЦСЕТИ

О неприятности, случившейся с земляком, нижегородцы узнали из соцсетей. Дочь водителя фуры Марина разместила пост, который за кратчайший срок набрал десятки комментариев и сотни лайков.

Фото из группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте» (https://vk.com/act54)Фото: СОЦСЕТИ

- Мой папа - водитель фуры, которая попала в аварию в Кемеровской области. Папа не пострадал, но есть ушибы. Мы из Нижнего Новгорода, и в тех краях у него нет никого. Сейчас он там один, ночует на улице - не может оставить машину. Ночью у него украли ценные вещи! Прошу всех неравнодушных людей помочь ему, как только сможете. Авария произошла 12 октября, - написала девушка в соцсетях.

Фото из группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте» (https://vk.com/act54)Фото: СОЦСЕТИ

По информации новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ДТП произошло на 109 км Кемеровской трассы, не доезжая до Болотного. По словам водителя грузовика Scania, перед ним резко остановился легковой автомобиль. Пришлось действовать.

- Чтобы не допустить столкновения, мужчина за рулем грузовика направил свою машину в кювет и, насколько это возможно, аккуратно положил ее на бок, - сообщила службы эвакуации.

Как рассказала дочь дальнобойщика, вечером 14 октября на помощь Владимиру к месту ДТП отправился его брат. А в понедельник, 15 октября, «Комсомольская правда - Нижний Новгород» связалась с Владимиром Жариковым и узнала, что большегруз удалось вытащить из кювета.

- Из кювета я уже вылез, правда, за свои деньги. Ни МЧС, ни ГИБДД мне не помогли, - устало поделился нижегородец. - Они, конечно, звонили, спрашивали, как дела, а потом говорили, что у них нет возможности мне помочь.

В общем, ближе к полуночи 15 октября фура находилась на стоянке. За вытаскивание машины из кювета автовладелец выложил, по его словам, «по минимуму» - 30 тысяч рублей.

- Фуру мы разобрали, сейчас закинем в телегу и поедем домой, - добавил собеседник «Комсомолки».

Кстати, пострадавший дальнобойщик держится бодро. Здоровье в порядке, а машина… ее придется ремонтировать, а это снова деньги да немалые. Единственное, что его по-настоящему огорчило, так это реакция со стороны спасателей и гаишников. Но благодаря посту дочки в соцсетях, на крик о помощи откликнулись простые граждане. Кто-то помог рублем, кто-то привез провизию.

- После того, как дочка начала интернетную кампанию, стали приезжать неравнодушные люди. Человек даже из Томска ко мне приезжал, еду привозил, да денег немножко дал. Ему отдельная благодарность, - сказал Владимир. - Еще пара - муж с женой - приезжала. Тоже помогли, чем смогли. Спасибо всем, кто поддержал добрым словом. Просто огромная человеческая благодарность!