«Брала за шкирку и хватала за горло»: пассажирка Стрижа едва не вытрясла душу из кота Фото: СОЦСЕТИ

В эти выходные в социальных сетях разразился новый скандал. На этот раз, причиной стало видео, снятое в вагоне скоростного поезда "Стриж" Нижний Новгород-Москва. Его автор — Арина Митрохина. Она опубликовала видеозапись на своей странице в Instagram.

На кадрах мы видим, как некая молодая девушка везёт перевозку, в которой кот абиссинской породы. Как после отметили пользователи, совсем ещё молодой, почти котёнок, которому требуется ласка и забота, хоть и согласились с этим не все. Девушка, видимо, одна из приверженцев строгого воспитания домашних животных. В какой-то момент представитель кошачьих чем-то вывел её из себя. Видимо, мякнул громче положенного. После чего "живодёрка" — как успели окрестить её пользователи — берёт кота за шкирку, несколько раз очень остервенело встряхивает им в проходе, а после закидывает обратно в переноску. Но почему-то не закрывает её, когда зверь снова пытается вырваться наружу. Возможно, он был напуган поездкой, а возможно — своей спутницей. Вместо этого, она держит его за горло, а после — за морду. Мы не знаем наверняка, но со стороны кажется, что держит очень крепко. Вполне возможно, душит. В остальном, на видео попало ещё несколько ударов от неё по голове и телу животного.

Чем кот вызвал такую реакцию и чем заслужил? Связаться с героиней ролика и услышать ответы на эти вопросы "Комсомолке" не удалось. Если подумать — предположить причины всё равно сложно. На видео слышно, что в вагоне совершенно тихо. Если кот мяукал, то точно не громко и никому не мешал. Более того, как поделилась с "Комсомольской правдой" сама Арина Митрохина, вагон оказался для перевоза животных, так что все его пассажиры были заведомо готовы к посторонним звукам. Сама Арина тоже перевозила своего питомца, отчего происходящее на её глазах так сильно задело неравнодушную девушку.

— Понятно одно — такие люди не должны даже близко контактировать с животными! — пишет под постом его автор.

А следом предполагает, что жестокая пассажирка, возможно, занимается разведением кошек, поскольку переносок у неё было две, а кот в руках — породистый.

— Выражение «Мы в ответе за тех, кого приручили» еи чуждо. Страшно представить, как она отреагирует, если котёнок сходит мимо лотка, раз она так раздражается на мяукание, — добавила Арина Митрохина. — Такое отношение не должно остаться безнаказанным. Если в девушке осталось хоть что-то человеческое, пусть еи будет стыдно!

Задело за живое увиденное и абсолютное большинство пользователей и подписчиков Арины Митрохиной. Под одним только видео в её Instagram набрано уже более 2 тысяч комментариев. Львиная доля высказавшихся на этот счёт требует наказать виновницу, пишет, что та заслуживает того же обращения. По словам многих, они готовы даже устроить самосуд, окажись они на месте Арины. Огромное количество упрёков полетело и в адрес самой снимавшей видео. Пользователи возмущены, почему она не среагировала, почему не ударила девушку или не отобрала кота. На эти выпады Арина Митрохина ответила комментаторам, что отвечать злом на зло недопустимо. А "Комсомольской правде" дала более развёрнутый ответ.

Арина прояснила, что видео она сняла намеренно ради доказательства вины девушки, прямо перед тем, как сделать ей замечание. Проще говоря, чтобы не спугнуть её естественное поведение с питомцами. По словам Арины, сидящая за "живодёркой" пассажирка плакала в вагоне поезда, обращалась к мучительнице и даже в слезах просила отдать ей животное. Предлагала выйти с ним в тамбур, если его хозяйку он так раздражает. На что девушка с переносками отвечала только краткое "нет". Арина рассказала нам, что другим пассажирам "живодёрка" не грубила. А после стало известно, что отдать кота девушка не могла ни под каким предлогом. И не только потому, что порода питомца очень дорогая.

Выражение «Мы в ответе за тех, кого приручили» ей чуждо. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушка не его хозяйка. Она — только курьер. Котёнка, попавшего на видео, доставляли будущим хозяевам в Москву. Арина Митрохина заметила, что переносок было две, а после выяснилось, что другого кота курьер отвозила в Санкт-Петербург. Остаётся радоваться, что животные не были всецело в её распоряжении.

Мы, конечно же, обязаны понимать, что отобрать кота и тем более ударить саму девушку было ни в коем случае нельзя и просто незаконно. Поэтому главная цель Арины Митрохиной, для которой она снимала видео, — это придать инцидент огласке и оградить от "живодёрки" других зверей. В чём она не прогадала, ведь "силой социальных сетей" был вызван огромный резонанс в обществе. Информация распространилась и мучительницу с видео нашли. Опасения оправдались и она действительно оказалась владелицей большого количества животных. Но вовсе не разводчицей кошек, а хозяйкой питомника собак.

До хозяйки котов новости тоже дошли. Та оказалась в ужасе и подтвердила личность своего курьера. Как сообщила лично Арина, хотя бы от этих задач "живодёрку" отстранили.

Остался главный вопрос: как обращается девушка с собаками в своём питомнике? Если такое поведение она позволила себе на глазах у всех? Или это ненависть только к семейству кошачьих? Общественность поднялась, чтобы добиться проверки. Арина Митрохина обозначала проверку приюта главной целью самостоятельно начатого расследования.