«Подсмотрел в кино»: Нижегородец украл девушку, чтобы познакомиться с ней, но угодил в ДТП

Нижегородец украл девушку, чтобы познакомиться с ней, но угодил в ДТП. Фото: СОЦСЕТИ

Запутанная история произошла на днях в Нижегородской области – здесь из-за желания познакомиться с девушкой местный житель угодил за решетку. Правда, для знакомства он выбрал весьма необычный способ – похищение.

- 16 августа в половине двенадцатого ночи я вместе со своей подругой стояла на остановке у «Старого универмага» в Выксе, - рассказала полицейским 17-летняя Екатерина Фирсова (имена героев изменены – прим. ред.) – Вдруг к нам подъехали серые «Жигули». Из них выскочил молодой человек, подхватил меня на руку и засунул в машину. Никогда раньше я его не видела.

По словам девушки, всю дорогу она молчала. Потом принялась рассказывать ему, что ей всего 17 лет, что дома ее дет мама. Но он все не останавливался. Неизвестно, как далеко бы они уехали, если бы он не угодил в аварию.

Из-за желания познакомиться с девушкой молодой человек угодил за решетку. Фото: СОЦСЕТИ

- Там было темно, фары у него не светили, на всю машину грохотала музыка, - вспоминает девушка. – Да и на дорогу-то он не особо смотрел. Поэтому и слетел в кювет. Слава богу, все целы остались!

Вскоре после аварии за девушкой приехали знакомые, которые и отвезли ее домой. Поначалу у нее не было претензий к своему обидчику. Однако ее мать оказалась более решительно настроена – и написала заявление в полицию. Тогда-то к этому делу и подключились правоохранительные органы. Вскоре удалось установить личность «похитителя» - им оказался 25-летний местный житель. Во время его допроса выяснилось самое интересное – причина похищения.

- Я просто хотел с ней познакомиться, - честно признался молодой человек. – Я такое видел в фильме «Незатейливые похитители». Вот и решил взять себе на вооружение такой способ. Ну кто мог подумать, что все так получится! Пока мы ехали, она немного рассказала о себе – где учится, как живет. Никаких претензий у нее ко мне не было. Это все ее мамочка!

По словам молодого человека, он пытался наладить отношения с матерью своей «избранницы» - пришел к ней с тортом и цветами. Но дело не заладилось.

- Она ничего не взяла, - вспоминает молодой человек. – Заявила, что хочет решить это дело по-другому. А теперь уже и девчонка требует с меня компенсацию за моральный ущерб.

Правда, особо рассчитывать на какую-либо компенсацию девушке и ее маме не стоит.

После проведения доследственной проверки был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела.

- Мы действительно провели проверки, - пояснил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В материалах проверки отсутствуют объективные данные для возбуждения уголовного дела.

*имена героев изменены - прим. ред.

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