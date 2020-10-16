Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 октября 2020 года: в 23 районах области новых заражений не выявлено Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый новый день количество заражённых коронавирусом в Нижегородской области нарастает одинаково активно. За последние сутки это 281 новый больной. Общее число заболевших стоит на пороге 36 тысяч — на сегодняшний день их 35 908 человек. Положительная статистика прошедших суток немного снизилась, но по-прежнему радует: 138 человек отправились домой полностью здоровыми от коронавируса. За период эпидемии, таким образом, излечились уже 30 055 нижегородцев. Прискорбно, но за минувшие 24 часа в регионе скончались шестеро от COVID-19. Количество жертв страшного вируса в Нижегородской области насчитывает 637 человек. При этом в 23 районах области новых заражений не выявлено вовсе. Ленинский и Автозаводский районы города и Дзержинск, Павлово и Бор среди районов области остаются первыми в рейтинге заболеваемости.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, что дискотеки и курение кальяна в нижегородских барах и ресторанах запрещены с целью предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Результаты проверок печальные — нарушений крайне много. Ранее мы публиковали размеры штрафов за несоблюдение масочного режима и прочих мер.