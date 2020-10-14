Дискотеки запретили в нижегородских ресторанах.

В Нижегородских барах и ресторанах запрещены дискотеки и курение кальяна из-за пандемии коронавируса. Об этом напомнил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

- Мы стараемся дать возможность работать всем кафе, барам и ресторанам в условиях распространения коронавируса,- пояснил Андрей Саносян. - Но для этого необходимо соблюдать все меры безопасности, указанные Роспотребнадзором.

К сожалению, как показали результаты проверок, нижегородские бары и рестораны очень часто нарушают эти меры. В частности, гости здесь собираются большими компаниями, не соблюдают социальную дистанцию и перемещаются по залу без масок.

- Некоторые заведения даже проводят дискотеки и вновь подают кальяны, - отметил Андрей Саносян. - Хочу напомнить, что проведение массовых мероприятий, а также курение кальянов в барах и кафе в период действия режима повышенной готовности недопустимы. В случае выявления таких нарушений будут составляться протоколы, и предпринимателям придется платить большие штрафы.

КОНКРЕТНО

Какие штрафы грозят нарушителям?

• Для граждан – от 1 до 30 тысяч рублей

• Для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей

• Для ИП – от 30 до 50 тысяч рублей

• Для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей

В случае повторного нарушения сумма штрафа возрастет:

• Для граждан – от 15 до 50 тысяч рублей

• Для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей

• Для ИП – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей

• Для юридических лиц – от 500 тысяч рублей до 1 миллиона.

При этом организация может быть закрыта на срок до 90 суток.