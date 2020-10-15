Белок выпустили на свободу в зоопарке «Лимпопо»

Европейский опыт свободного содержания животных внедрили в зоопарке «Лимпопо» Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Европейский опыт содержания животных в зоопарках подразумевает свободное, то есть безвольерное содержание. Именно такой формат теперь внедрён в нижегородском частном зоопарке "Лимпопо". В нём выпустили в открытую среду несколько белок обыкновенных, которые теперь совершенно свободно бегают по всей территории зоопарка. Информацией об этом поделился сам "Лимпопо".

Белки теперь свободно бегают по всей территории зоопарка. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

– Для начала мы решили выпустить шесть особей. Сейчас мы наблюдаем за их поведением, анализируем, насколько животным комфортно в открытой среде. Судя по тому, что белки не прячутся, не боятся посетителей и даже приближаются к отдельным вольерам, чтобы познакомиться с другими обитателями «Лимпопо», такие условия существования их вполне устраивают, – сообщил генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Для Нижнего Новгорода подобный опыт безвольерного содержания животных первый в истории. Вначале такую практику решили применить на птицах. Из клеток здесь выпустили, в первую очередь, павлинов и цесарок, которые по сей день без каких-либо препятствий перемещаются по всей частной территории.

Для начала мы решили выпустить шесть особей. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Что же касается хвостатых лесных красавиц, все они прошли первичный медицинский осмотр, прежде чем были выпущены в естественные условия. Ветеринары проверяли тонус их мышц и координацию движений белок. Именно эти показатели определяют будущее комфортное обитание зверьков в естественной среде.

– По сути, этим животным, выпущенным из вольера в открытую среду, необходимо только наличие кормушки. То есть они должны иметь прямой доступ к пище и воде. Со всем остальным они справляются самостоятельно, поэтому в дальнейшем мы планируем выпустить для белок ещё нескольких сородичей, – добавил Владимир Герасичкин.

СПРАВКА

Белка обыкновенная – это грызун и относится к семейству беличьих. Длина тела 25 см, а хвоста – 20 см. Белка легко прыгает с дерева на дерево (3-4 м по прямой и 10-15 м по нисходящей кривой), «руля» при этом хвостом. В бесснежный период значительное время проводит на земле, где перемещается скачками длиной до 1 м.