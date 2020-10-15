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Белок выпустили на свободу в зоопарке «Лимпопо»

Европейский опыт свободного содержания животных внедрили в зоопарке
Дарья ЯЗЕВА
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Европейский опыт свободного содержания животных внедрили в зоопарке «Лимпопо»

Европейский опыт свободного содержания животных внедрили в зоопарке «Лимпопо»

Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Европейский опыт содержания животных в зоопарках подразумевает свободное, то есть безвольерное содержание. Именно такой формат теперь внедрён в нижегородском частном зоопарке "Лимпопо". В нём выпустили в открытую среду несколько белок обыкновенных, которые теперь совершенно свободно бегают по всей территории зоопарка. Информацией об этом поделился сам "Лимпопо".

Белки теперь свободно бегают по всей территории зоопарка.

Белки теперь свободно бегают по всей территории зоопарка.

Фото: Зоопарк "Лимпопо"

– Для начала мы решили выпустить шесть особей. Сейчас мы наблюдаем за их поведением, анализируем, насколько животным комфортно в открытой среде. Судя по тому, что белки не прячутся, не боятся посетителей и даже приближаются к отдельным вольерам, чтобы познакомиться с другими обитателями «Лимпопо», такие условия существования их вполне устраивают, – сообщил генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Для Нижнего Новгорода подобный опыт безвольерного содержания животных первый в истории. Вначале такую практику решили применить на птицах. Из клеток здесь выпустили, в первую очередь, павлинов и цесарок, которые по сей день без каких-либо препятствий перемещаются по всей частной территории.

Для начала мы решили выпустить шесть особей.

Для начала мы решили выпустить шесть особей.

Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Что же касается хвостатых лесных красавиц, все они прошли первичный медицинский осмотр, прежде чем были выпущены в естественные условия. Ветеринары проверяли тонус их мышц и координацию движений белок. Именно эти показатели определяют будущее комфортное обитание зверьков в естественной среде.

– По сути, этим животным, выпущенным из вольера в открытую среду, необходимо только наличие кормушки. То есть они должны иметь прямой доступ к пище и воде. Со всем остальным они справляются самостоятельно, поэтому в дальнейшем мы планируем выпустить для белок ещё нескольких сородичей, – добавил Владимир Герасичкин.

СПРАВКА

Белка обыкновенная – это грызун и относится к семейству беличьих. Длина тела 25 см, а хвоста – 20 см. Белка легко прыгает с дерева на дерево (3-4 м по прямой и 10-15 м по нисходящей кривой), «руля» при этом хвостом. В бесснежный период значительное время проводит на земле, где перемещается скачками длиной до 1 м.

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