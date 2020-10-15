Началось строительство четвертой очереди южного обхода Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области началось строительство четвертой очереди южного обхода Нижнего Новгород. Сегодня в Кстовском районе стартовали работы по расширению проезжей части.

- Мы благодарны Росавтодору за начало строительства последней очереди южного обхода, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Это большое событие для региона. Ввод объекта в эксплуатацию позволит вывести из Нижнего Новгорода и близлежащих населенных пунктов весь транзитный транспорт, который следует из Москвы в Казань. Речь идет примерно о 10 тысячах автомобилей в сутки.

Как ожидается, ввод этого объекта в эксплуатацию окажет положительное влияние на экологическую обстановку и транспортную доступность региона. Благодаря южному обходу ускорится доставка грузов в Нижегородскую область.

Сегодня в Кстовском районе стартовали работы по расширению проезжей части. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- В настоящее время мы приступили к реализации первого и третьего этапов строительства. Они завершатся в 2022 году, - отметил и.о. начальника ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород Александр Лукашук. - На участке с 465-го по 473 км будет реконструировано действующая трасса. Проезжую часть расширят до четырех полос, затем построят разноуровневую развязку на пересечении М-7 «Волга» с дорогой Работки – Порецкое.

В перспективе здесь планируется построить мост через реку Алферовка и обустроить разворотную петлю на 468-м километре.

КОНКРЕТНО

Протяженность всего участка составляет 36,03 км. Дорога будет соответствовать технической категории I-Б. Расчетная скорость движения – 120 км/ч. Проект создания четвертой очереди обхода состоит из четырех этапов и рассчитан на 2020-2024 годы.

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