Платные парковки в Нижнем Новгороде осенью 2020: где появятся и когда заработают. Фото: Олег ЗОЛОТО

То, что осенью 2020 в Нижнем Новгороде появятся платные парковки, в последние несколько недель обсуждают все горожане. Предвестием их скорого появления стали многочисленные дорожные знаки «Платная парковка», установленные по всему городу. Пока они бережно завернуты в пленку, но видно по всему, что скоро они начнут действовать. И вот, наконец, сегодня были названы конкретные сроки.

-Сейчас организация парковочной инфраструктуры находится в стадии формирования, - рассказали в НРО ОНФ. - Идет нанесение разметки, установка знаков, паркоматов и комплектов фотовидеофиксации. Начало тестового периода эксплуатации парковок запланировано уже на октябрь 2020 года, а введение системы в эксплуатацию - на ноябрь.

Напомним, концессионное соглашение между городской администрацией и ПАО «Мегафон» о создании системы управления платными парковками в Нижнем Новгороде было заключено еще 14 января 2020 года. В соответствии с условиями этого соглашения, в городе планируется создать от 5300 до 7400 платных парковочных мест.

КОНКРЕТНО

Где заработают платные парковки в Нижнем Новгороде в тестовом режиме?

• Улица Белинского – от улицы Трудовой до Ванеева (четная сторона)

• Большая Печерская – от улицы Пискунова до площади Сенной (обе стороны)

• Площадь Горького – у домов № 1 и № 2 (закрытого типа)

• Улица Горького – от площади Свободы до ТЦ «Шоколад» (четная сторона)

• Улица Добролюбова – от дома № 5 до Зеленского съезда

• Улица Нестерова – от улицы Ульянова до Верхневолжской набережной (нечетная сторона)

• Улица Октябрьская – от улицы Алексеевской до улицы Большой Покровской (обе стороны)

• Окский съезд – от дома « до дома № 4 (четная сторона)

• Улица Ошарская – от улицы Володарского до улицы Октябрьской (четная сторона)

• Улица Ошарская – от улицы Октябрьской до улицы Пискунова (нечетная сторона)

• Улица Пискунова – от улицы Большой Печерской до улицы Ульянова (нечетная сторона)

• Улица Пискунова – от улицы Ульянова до улицы Варварской (четная сторона)

• Улица Пискунова – от улицы Алексеевской до улицы Большой Покровской (четная сторона)

• Площадь Революции – у дома № 7 (закрытого типа)

• Улица Чкалова – от дома № 1 до дома № 29 (обе стороны)

• Улица Ковалихинская – у дома № 8 (закрытого типа)