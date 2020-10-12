Отец стрелка из Нижнего Новгорода выехал на место происшествия Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Борском районе Нижегородской области продолжаются поиски 18-летнего Данила М., устроившего массовый расстрел в поселке Большеорловское. Как стало известно «Комсомолке» сейчас на место происшествия уже выехал отец стрелка.

Напомним, страшная трагедия произошла сегодня около четырех часов дня. Молодой человек приехал в гости к своей бабушке, однако между ними возникла ссора. Он схватился за ружье и тяжело ранил ее. После этого он выбежал на улицу и принялся палить по автобусной остановке. В результате три человека были убиты. Еще трое находятся в тяжелом состоянии.

- У Данилы никаких проблем раньше не было, - призналась сестра нападавшего. – Больше ничего не скажу. На место происшествия сейчас выехал отец. Все родственники сейчас там.

Как сообщили очевидцы происшествия, сразу после массового расстрела людей молодой человек кинулся в сторону леса. Не исключено, что в дальнейшем он может передвигаться на машине. На его отца зарегистрировано сразу два автомобиля – белая Киа Сид и серебристая Киа Спектра.

При себе у него было сразу два охотничьих ружья и сорок патронов. По данным правоохранительных органов, огнестрельным оружием парень обзавелся всего пару недель назад.

- Подозреваемый является законным владельцем одного охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября 2020 года, - пояснили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Тем временем в Нижегородской области врачи борются за жизнь троих пострадавших. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

- Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одного - как тяжелое, - пояснили в министерстве здравоохранения Нижегородской области. - Сейчас за их жизни борются врачи. В Борскую ЦРБ из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко. При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию.

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