Ида Галич сняла свою программу в Нижнем Новгороде Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Популярного блогера Иду Галич можно было встретить на улицах Нижнего Новгорода на прошедшей неделе. В наш город она прибыла, можно сказать, по рабочему вопросу — для съёмки нового выпуска проекта своего Youtube-канала. Проект носит название "Незвёздные флюиды. Города" и Нижний Новгород стал в цикле вторым по счёту. Впечатлениями от съёмок, и, вместе с тем, о путешествии, Ида поделилась под видео в своём инстаграме.

— Этот проект — лучшее из того, что я делала! Я наконец понимаю, для чего мне дали в руки такие инструменты, как голос и аудитория, — пишет Ида Галич.

Идея проекта в благородном стремлении помочь всем нуждающимся гражданам страны, которых помощь властей обошла стороной. Блогер не только пообещала финансово помочь своим новым знакомым, но и призвала своих подписчиков сделать то же самое.

В выпуске о Нижнем Новгороде Ида рассказала о жизни в нашем городе. Первым её знакомством стало знакомство с нижегородским комиком Ириной Мягковой — коренной нижегородкой. Последняя показала, где выросла и где училась, рассказала о нелёгком детстве в коммунальной квартире.

После встречи со стендап-комиком Ида отправилась в село Редькино Борского района и заглянула в гости к 82-летней пенсионерке. Её сыновья, её муж — все погибли. Бабушка осталась совсем одна. О тяжёлой судьбе и о мелких трудностях она и поведала блогеру. Ида Галич, в свою очередь, дала слово помочь бабушке с ремонтом обветшалого дома и протекающей крышей.

Затем блогер и телеведущая прибыла на тренировку по следж-хоккею (хоккей для детей с ограниченными возможностями), где пообщалась с матерью 14 детей, жизнь которой омрачил рак горла. Поговорила с детьми, обучилась нескольким хоккейным приёмам. В ответ на её участие и желание помочь команда подарила Иде именную форменную футболку.

Повидалась блогер и с инвалидом-колясочником на берегу Горьковского моря — узнала всё о жизни таких как он в Нижегородской области, о трудностях перемещения и прочем.

В остальном Ида гуляла по городу, общалась с нижегородцами, проводила для них игру на Большой Покровской, за правильные ответы в которой она раздавала победителям по тысяче рублей!

К слову, напомним, что за последние несколько недель Нижний Новгород стал магнитом для визита любого рода самых известных российских лиц. Совсем недавно в городе побывала Эвелина Блёданс, вслед за ней — Андрей Малахов, а теперь мы с радостью приветствовали Иду Галич.