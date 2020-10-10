"Банальная неосторожность": пожар унёс жизнь пенсионера в Советском районе Нижнего Новгорода Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ночью 10 октября, в начале четвёртого часа утра, поступило сообщение о пожаре в частном доме в Советском районе Нижнего Новгорода, а именно в доме № 14 по улице Одоевского. На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1951 года рождения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сразу как поступило сообщение о возгорании, прошлой ночью в 03:03, спасатели выдвинулись по адресу происшествия. Пожар площадью 15 кв. метров потушили, но спасти жильца дома не удалось. Обгоревшее тело мужчины 69 лет было найдено бездыханным. По предварительному заключению, которое озвучили в главном управлении МЧС региона, причиной пожара стала банальная неосторожность при курении, как ни прискорбно.

Пожар площадью 15 кв. метров потушили, но спасти жильца дома не удалось. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В ликвидации последствий пожара задействовали 30 человек и 7 единиц техники.

Следует напомнить, что буквально за 24 часа это уже второе трагичное происшествие с огнём в Нижнем Новгороде. Страшный пожар в частном доме на улице Эльтонской забрал жизни трёх человек. Тогда площадь возгорания составила 150 кв. метров. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Сейчас идёт судмедэкспертиза.

Будьте предельно осторожны в обращении с огнём!