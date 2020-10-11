«Угрожала от него избавиться»: Ребенок четырех родителей появился в Нижегородской области

«Угрожала от него избавиться»: Ребенок от четырех родителей появился в Нижегородской области Фото: Иван ВИСЛОВ

Поистине библейская история произошла на днях в Нижегородской области – здесь о своих правах на одного новорожденного младенца заявили сразу две матери. Вот только вместо царя Соломона этот спор придется разрешать полиции и органам опеки.

- 30 апреля я родила мальчика, - призналась журналистам телепрограммы «Кстати» жительница Дзержинска Шахерезада Нематова. – Помогать с малышом вызвалась подруга – своих детей у нее нет и, может быть, уже не будет. А мне в то время как раз подвернулась работа – два через два надо было выходить. Вот я и согласилась, чтобы она с сынишкой сидела, пока я на работе. Я для него сцеживала молоко, и ей оставляла.

Шахерезада утверждает, что ребенка у нее украли. ФОТО: "Кстати".

Правда, по словам женщины, каждый раз та возвращала ребенка все с большей неохотой, а потом и вовсе не пустила ее на порог. Одновременно с этим она заблокировала ее во всех соцсетях.

- Это мой ребенок, - плачет Шахерезада. – Я не для нее его рожала. И я готова бороться за него до конца.

Впрочем, у ее оппонентов совсем другая версия произошедшего. По словам второй матери и второго отца, ребенка Шахерезада отдала сама. Более того, она якобы даже угрожала избавиться от него.

- У нее с самого начала были какие-то проблемы на Родине. И когда она забеременела, то не хотела рожать, - рассказал журналистам глава второго семейства Махадсафо Мирзоев. – Мы верующие люди, знаем, что это грех. Поэтому принялись ее отговаривать. В апреле она родила мальчика и хотела оставить его в роддоме. Но мы снова вступились. И тогда они со своим гражданским мужем пришли к нам домой и оставили мальчика – дескать, раз вы просили его не оставлять, то вот и воспитываете. В противном случае угрожала и вовсе от него избавиться. Естественно, мы оставили малыша у себя.

Самое интересное во всей этой истории то, что обе пары родителей успели оформить на ребенка свидетельства о рождении. И теперь у малыша есть сразу два документа – правда, с разными именами и разными именами родителей. Как так могло получиться, сейчас разбирается полиция.

А вот новый отец ребенка утверждает, что Шахерезада хотела избавиться от ребенка. ФОТО: "Кстати".

- 11 сентября 2020 года в дежурную часть полиции Дзержинска поступило сообщение от 31-летней местной жительницы, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Она сообщила, что является биологической матерью ребёнка, которого забрала и воспитывает ее знакомая. По заявлению гражданки проводится проверка. До окончания проверочных мероприятий ребенок помещён в медицинское учреждение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!