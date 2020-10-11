Режим самоизоляции в Нижегородской области осенью 2020: как получить больничный лист
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Режим самоизоляции в Нижегородской области осенью 2020 снова начал действовать. Правда, распространяется он только на отдельные категории населения – пожилых нижегородцев, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Как им всем получить больничные листы, сегодня рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
- Нижегородцам старше 65 лет достаточно обратиться к своему работодателю. Именно он формирует и направляет реестр в Фонд социального страхования, - пояснил Давид Мелик-Гусейнов. – Больничный лист на срок с 12 по 25 октября могут получить все граждане этой категории, за исключением переведенных на удаленку сотрудников. При этом обращаться в поликлинику не нужно – больничный оформляется централизованно и дистанционно уполномоченной медицинской организацией.
Для людей с хроническими заболеваниями и беременных нижегородок правила несколько иные. Им для получения больничного нужно обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом. При этом срок нахождения на больничном определяет врач.
- Оплата больничного листа осуществляется в обычном порядке, исходя из среднего заработка за два предшествующих года, - пояснил Давид Мелик-Гусейнов. – Правда, есть одно условие – находящиеся на таком больничном люди должны соблюдать режим самоизоляции. В случае его нарушения они должны будут Фонду выплаченную сумму пособия.
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