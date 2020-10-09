Зимовье зверей: Обитатели зоопарка «Лимпопо» начали готовиться к холодам

Обитатели зоопарка «Лимпопо» начали готовиться к холодам
Фото: Зоопарк "Лимпопо"
К приближающимся холодам в Нижнем Новгороде готовятся не только люди, но и звери. К примеру, в нижегородском зоопарке «Лимпопо» полным ходом идет заготовка комбикормов и подстилочного материала.
- Сейчас мы запасаем комбикорм, сено, ягель для северных оленей, - рассказывают сотрудники зоопарка. – Также для животных мы собираем кормовые веники осины, березы, ивы и липы. А для жирафа запасаем веники акации.
Медведи уже начали забивать свои берлоги соломой.
Фото: Зоопарк "Лимпопо"
Кроме того, с осени для животных подготавливается подстилочный материал – солома для тапиров и капибар, песка – для ленивцев и трубкозубов. Сейчас члены специальной комиссии проверяют зимние вольеры животных.
Для животных подготовлены теплые домики.
Фото: Зоопарк "Лимпопо"
- Мы смотрим, насколько они готовы к будущим холодам, - объясняет генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин. – Проверяем, где нужно заменить уплотнители на стеклах, где утеплить стены и полы. Кроме этого, ведутся проверки систем отопления, обогрева полов, газового оборудования и летних систем поения животных. В общем, мы делаем все, чтобы наши животные перезимовали с максимальным комфортом.
Всю внутреннюю отделку берлог с наступлением холодов медведи будут взбивать.
Фото: Зоопарк "Лимпопо"
К слову, сами обитатели зоопарка тоже вовсю готовятся к холодам. К примеру, сурки на зиму утепляют свой зимний теплый дом соломой. Бурые медведи начали забивать свои берлоги сухой листвой и соломой. Как только наступят холода, они начнут выносить эту «внутреннюю отделку» на улицу, взбивать ее и снова уносить в берлогу.
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