Зимовье зверей: Обитатели зоопарка «Лимпопо» начали готовиться к холодам

Обитатели зоопарка «Лимпопо» начали готовиться к холодам Фото: Зоопарк "Лимпопо"

К приближающимся холодам в Нижнем Новгороде готовятся не только люди, но и звери. К примеру, в нижегородском зоопарке «Лимпопо» полным ходом идет заготовка комбикормов и подстилочного материала.

- Сейчас мы запасаем комбикорм, сено, ягель для северных оленей, - рассказывают сотрудники зоопарка. – Также для животных мы собираем кормовые веники осины, березы, ивы и липы. А для жирафа запасаем веники акации.

Медведи уже начали забивать свои берлоги соломой. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Кроме того, с осени для животных подготавливается подстилочный материал – солома для тапиров и капибар, песка – для ленивцев и трубкозубов. Сейчас члены специальной комиссии проверяют зимние вольеры животных.

Для животных подготовлены теплые домики. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

- Мы смотрим, насколько они готовы к будущим холодам, - объясняет генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин. – Проверяем, где нужно заменить уплотнители на стеклах, где утеплить стены и полы. Кроме этого, ведутся проверки систем отопления, обогрева полов, газового оборудования и летних систем поения животных. В общем, мы делаем все, чтобы наши животные перезимовали с максимальным комфортом.

Всю внутреннюю отделку берлог с наступлением холодов медведи будут взбивать. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

К слову, сами обитатели зоопарка тоже вовсю готовятся к холодам. К примеру, сурки на зиму утепляют свой зимний теплый дом соломой. Бурые медведи начали забивать свои берлоги сухой листвой и соломой. Как только наступят холода, они начнут выносить эту «внутреннюю отделку» на улицу, взбивать ее и снова уносить в берлогу.

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