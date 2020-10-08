Режим самоизоляции в Нижегородской области осенью 2020: для кого введут и на сколько. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Режим самоизоляции в Нижегородской области снова начинает действовать осенью 2020. Правда, на этот раз он касается не всех, а только отдельных групп населения. Соответствующие поправки в указ о вводе режима повышенной готовности подписал губернатор Нижегородской области.

- В Нижегородской области возобновляется обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин, - говорится в документе. - При оформлении больничных листов определен период, в течение которого необходимо соблюдать режим самоизоляции. Речь идет о периоде с 12 по 25 октября 2020 года.

Все это время указанным группам населения не рекомендуется покидать свои дома. Необходимые продукты и лекарства им должны доставить родственники. Если близких людей нет, то стоит обратиться за помощью к волонтерам.

Одновременно с этим работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы всех офисных сотрудников.

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