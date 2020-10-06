Корги-полицейский прокатился на сапе в Нижнем Новгороде. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вот уж воистину на пенсии жизнь только начинается. По крайней мере, у самого знаменитого четвероного копа в нашей стране – корги-полицейского по кличке Рыжий. Раньше по долгу службы ему приходилось дежурить на вокзалах, вынюхивать наркодилеров и брать след самых неуловимых преступников. Но все это в прошлом. В начале 2020 года Рыжий вышел на пенсию и теперь может себе позволить неспешные речные прогулки. О том, как корги-коп освоил новомодное катание на сапе, он рассказал на своей странице в Инстаграм.

- На сап я встал впервые - как и Оля, и Даша, - поделился Рыжий. - Плавать я не люблю и к водоемам меня совсем не тянет. Но Максим сказал, что мне понравится. В глазах его друга Реи ко, которыи плавал на сапе уже много-много раз, я прочел те же слова. Поэтому с полным спокои ствием и уверенностью вместе с Олеи я шагнул на эту «доску для воды». Друзья, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Огромное спасибо за эту прогулку Максиму и Реи ко.

Чудесными фотографиями с этой прогулки модно любоваться часами. Золотая осень Щелоковского хутора и невероятно милый Рыжий – лучший рецепт от осенней хандры. Кстати, скоро к Рыжему могут присоединиться и другие четвероногие. По его словам, он задумался о проведении большого дог-сап мероприятия.

- Мы подумали, а не устроить ли нам как-нибудь большое дог-сап мероприятие. Как вам такая идея? Хотите присоединиться? – поинтересовался Рыжий у своих подписчиков.

СПРАВКА

Сап (сапсерфинг) – это особый вид катания на серфе, который не требует волн: спортсмен, стоящий на доске, отталкивается веслом. Чаще всего сап-серферы используют надувные доски. Они удобны тем, что их можно сложить и взять с собой.

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