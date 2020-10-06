Усадьбу Лемке начали восстанавливать в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Реконструкции дождался главный дом усадьбы Лемке в квартале Трех Святителей. Сегодня восстановительные работы начали активисты фестиваля «Том Сойер Фест».

Это здание является объектом культурного наследия, поэтому все работы удалось начать только после получения разрешения от регионального управления Госохраны объектов ОКН. Однако сегодня там уже начали очищать старую краску с фасада. Все работы будут идти под техническим и архитектурным надзором лицензированной фирмы.

- Мы очень долго ждали возможности приступить к реставрации именно усадьбы Лемке, ведь он является центральным объектом всего квартала, - пояснила сокоординатор «Том Сойер фест» Анна Давыдова. – Тем более, что эти четыре больших двухэтажных деревянных дома представляют большую мемориальную ценность. Здесь когда-то жили и Горький, и Шаляпин. Сюда приезжали Чехов и Керенский.

Однако восстановление усадьбы Лемке преподнесло активистам немало сюрпризов. Дома оказались совсем не такими, какими их прежде считали активисты.

- Здесь оказалась очень интересная система вентиляции, замаскированная под архитектурный декор, - рассказала Анна Давыдова. - Все люки сделаны как элементы архитектурного декора. Кроме того, этот дом оказался не полностью деревянным. Оказалось, что там есть и каменные детали.

К слову, в этом году фестиваль «Том Сойер фест» проходит при поддержке «Команды 800». Также к юбилею Нижнего Новгорода благодаря грантам от «Команды 800» будут отремонтированы дома №11, №11А, №11/21 по улице Короленко и дом №23 по улице Новой. В дальнейшем здесь планируется воссоздать единый исторический квартал.

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