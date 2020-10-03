"Настоящий Бэби-бум!": Зоопарк "Лимпопо" гордится новым пополнением Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Нижегородский частный зоопарк "Лимпопо" вновь спешит порадовать нас пополнением в своих стенах! На прошлой неделе в большой семье домашних коз "Русской деревни" на свет появились их детки — мальчик и девочка, братик и сестрёнка. Сотрудники зоопарка счастливы видеть их такими здоровыми, активными и открытыми всему новому. Как похвастался "Лимпопо" в группе своего зоопарка в социальных сетях, малыши во всю уплетают мамино молоко, набирают вес и с огромным любопытством познают окружающий мир.

Малыши во всю уплетают мамино молоко, набирают вес и с огромным любопытством познают окружающий мир. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Такие добрые известия редко оставляют кого-то равнодушным и в комментариях под новостью на странице зоопарка пользователи уже отозвались самыми приятными словами и пожеланиями. Прелестными и замечательными называют они ребятушек-козлятушек под постом, а также желают им расти большими и здоровыми.

— Какие миленькие, прямо как из сказки. Только пусть волку дверь не открывают, — вспоминает известную сказку Мария Бундина в комментариях к фотографиям.

Наверняка у вас возникнут те же ассоциации, что и у Марии.

Мальчик и девочка, братик и сестрёнка. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

В скором времени нас, возможно, ждёт традиционный выбор имени каждому из новорождённых членов большой семьи "Лимпопо".

Скорее приходите посмотреть на самых маленьких обитателей "Русской деревни" зоопарка, пока они ещё самые маленькие! Время летит незаметно, а Лимпопо последние полгода потряс настоящий бэби-буб! По случаю чего их посещало даже федеральное телевидение.

Мы в "Комсомолке" тоже помним совсем недавнюю новость о рождении малыша альпаки.