Больше 8 тысяч жителей Нижнего Новгорода остались без воды

Больше 8 тысяч жителей Нижнего Новгорода были без воды Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сегодня в Автозаводском районе Нижнего Новгорода остались без холодной воды сразу 44 жилых дома на улице Автомеханической. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- 3 октября была отключена подача холодного водоснабжения, - сообщили в ведомстве. – Авария произошла у дома № 8 по улице Автомеханической. – Из-за аварии без воды остались 44 дома с населением 8 300 человек, в том числе 1660 детей. Водоснабжение отключено на четырех улицах. Сейчас на этом участке ведутся ремонтно-восстановительные работы. Планируется, что восстановить водоснабжение удастся к 23:30 3 октября.

Однако вскоре выяснилось, что работы удалось восстановить досрочно. Уже к 16:20 все ремонтно-восстановительные работы были завершены. В работах принимали участие четыре человека и одна единица техники. В случае новых отключений об этом будет сообщаться дополнительно.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" продолжит следить за развитием событий.