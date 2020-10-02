Нижегородка совершила суицид возле ГУ МВД

Нижегородка совершила суицид возле нижегородского главка Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Жуткая трагедия произошла сегодня в Нижнем Новгороде – здесь прямо у здания главного управления МВД по Нижегородской области совершила суицид женщина.

- Да, действительно рядом со зданием МВД на улице Горького погибла женщина, - подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

На место происшествия выезжали и пожарные бригады. Однако спасти нижегородку не успели.

- Примерно в 15:30 по каналу связи «112» поступило сообщение о возгорании на улице Горького у дома № 71, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области. – По прибытии было обнаружено тело человека. Личность и причины гибели устанавливаются.

Как сообщается, сейчас на месте происшествия работают следователи регионального СУ СКР. Именно им предстоит назвать причины такого поступка нижегородки.

По неподтвержденным пока данным, речь идет о главном редакторе портала «Коза-пресс» Ирине Славиной. На своей странице в соцсети она оставила предсмертное сообщение.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования родным и близким погибшей.