«Как же красиво здесь оказалось»: Эвелина Бледанс приехала в Нижний Новгород и влюбилась

Эвелина Бледанс приехала в Нижний Новгород и влюбилась. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По приглашению уроженки Нижнего Новгорода телеведущей Екатерины Одинцовой в наш город приехала известная актриса Эвелина Бледанс. Сюда она прибыла в качестве туриста – без гастролей и работы. И город не оставил ее равнодушной.

-Когда случилась любовь с Нижним Новгородом, - поделилась впечатлениями актриса на своей странице в Инстаграм. - Как же красиво оказалось здесь! Особенно в этот осенний период! Нижний Новгород - древний город, куда здорово приехать просто на выходные и погулять по улочкам.

Актриса призналась, что древний город всегда интересовал ее своими историческими постройками. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актриса подчеркнула, что сейчас в город кипит жизнь. Он меняется на глазах и благоустраивается, все больше привлекает туристов. Несмотря на то, что этот город всегда привлекал гостей своими историческими постройками, церквями и соборами, в преддверии 800-летия интерес только растет.

- В следующем году город отмечает 800-летие и здесь будет много фестивалей , концертов и других мероприятий. Не пропустите! Обязательно прогуляйтесь у Кремля и посмотрите место слияния двух рек — Волги и Оки. Высокие берега Волги дают возможность полюбоваться на панораму стрелки с высоты — от Нижегородского Кремля или с площади Минина.

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