Сквер на Звездинке в Нижнем Новгороде доработают в течение недели

Сквер на Звездинке в Нижнем Новгороде отправили на доработку Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Благоустройство сквера на улице Звездинка в Нижнем Новгороде продолжится. Сегодня все работы планировалось завершить, однако общественное пространство не прошло приемку. В ходе проверки были выявлены «недоделки».

- Здесь есть недоделанные бетонные конструкции, незакрепленные лавочки, - отметил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин. – Этот объект не принимается, хотя подрядчик заявил о его сдаче. Акты выполненных работ не будут подписаны до тех пор, пока не устранят все недочеты.

До конца октября в сквере высадят крупные деревья Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Напомним, благоустройство этого сквера ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Первыми свое недовольство высказали сами горожане, обозвавшие бетонные клумбы «гробами». Вслед за этим обратил внимание на недоделки и исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Пока здесь есть недоделанные бетонные конструкции и незакрепленные лавочки Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

- До конца октября в этом сквере будут высажены крупные деревья, - пообещал глава администрации Нижегородского района Александр Вовненко. – Уже в двадцатых числах будет высажена первая партия. С общественниками все это согласовано. Кроме того, сейчас мы обсуждаем, как будут декорированы столбы. Не всем нравится, что они просто бетонные.

КСТАТИ

Уже сейчас в сквере высажено 540 кустарников и засеяно 7,5 тысяч квадратных метров газонов. Также в ходе благоустройства были установлены новые скамейки и сделано новое освещение.

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