"Аяна – дальняя дорога": белой медведице зоопарка «Лимпопо» подарили новые игрушки Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Нижегородская страна птиц и зверей – зоопарк "Лимпопо" – получила новый ценный подарок для одной из своих подопечных. Удача улыбнулась белой медведице Аяне. В подарок гордость зоопарка получила новые игрушки. Особенные они потому, что их главное назначение – поддержание физической активности белой медведицы и обогащение её среды обитания, с учётом чего они и были изготовлены. В Нижегородский зоопарк они прибыли в рамках Программы опеки белых медведей в зоопарках России. Об этом сообщили нам в самом "Лимпопо".

Радовать Аяну игрушки будут ещё очень долго. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Всего в её распоряжении оказались три конструкции: большой шар, малая гирлянда и бусы. Каждая из них будет дана Аяне поочерёдно, в процессе чего за поведением хищницы будет вестись постоянное наблюдение. Таким образом специалисты смогут установить, какая из игрушек вызвала у их подопечной наибольший интерес и будет больше всего ей полезна.Игрушки разрабатывались «Обществом дикой природы». За основу взяты предварительные исследования среды обитания белых медведей в российских зоопарках. Все вещи абсолютно безопасны для Аяны и изготовлены из экологически чистых материалов. Внешне они напоминают шарообразные конструкции и отличаются друг от друга цветом и размером. Долговечность и устойчивость к различным факторам им обеспечена, поэтому радовать Аяну игрушки будут ещё очень долго.

Все вещи абсолютно безопасны для Аяны и изготовлены из экологически чистых материалов. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

– Помимо игрушек, предоставленных Программой опеки белых медведей в зоопарках России, у Аяны есть и другие игровые конструкции, которые мы изготавливаем для неё своими силами. Главная наша цель, чтобы у Аяны была постоянная психологическая разгрузка и физическая нагрузка, ведь всё это – залог её хорошего самочувствия и комфорта, – подчеркнул генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Справка

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» белая медведица Аяна живёт с апреля 2019 года. Животное содержится в зоопарке в рамках Программы опеки белых медведей в зоопарках России.

У Аяны судьба непростая. Но в какой-то степени, удача улыбается ей уже не первый раз. Аяна не выжила бы в дикой природе, если бы в 2017 году рыбаки Среднеколымского улуса Якутии не обнаружили её, совсем маленькой и беззащитной, одну. Экологи предполагают, что мама Аяны стала жертвой бурого медведя. Сначала малышку приютил Московский зоопарк. Для выбора ей имени организовывали интернет-голосование.

Аяна в переводе с якутского означает «дальняя дорога»!

Вместе с Зоопарком «Лимпопо» в Программе опеки белых медведей участвуют ещё 15 зоопарков России. Подопечные получают полноценное питание, ветеринарное обслуживание и обустройство вольеров.