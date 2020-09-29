Звездочки за духовой шкаф: Главного кадровика нижегородского Главка на 2,5 года отправят в колонию

Главного кадровика нижегородского Главка на 2,5 года отправят в колонию Фото: СОЦСЕТИ

Еще одна громкая история в нижегородских правоохранительных органах. На этот раз в центре внимания оказался бывший начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Нижегородской области Сергей Бывалов.

- Следствием и судом установлено, что в октябре 2019 года он получил бытовую технику от бывшего начальника отдела «Ковернинский», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В обмен он обещал оказать ему содействие в присвоении ему звания полковника полиции. Это звание было на ступень выше занимаемой им должности.

Как сообщается в группе «Опер пишет», речь шла о духовом шкафе стоимостью около сорока тысяч рублей. Стоит отметить, что сам подсудимый свою вину в ходе расследования так и не признал. Тем не менее, из органов внутренних дел он был уволен.

- Во время предварительного расследования он был заключен под стражу, - рассказали следователи. – На его автомобиль и земельные участки был наложен арест на общую сумму 2,8 миллиона рублей. Решение суда он приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В законную силу приговор еще не вступил.

Напомним, несколько дней назад мы писали о другом высокопоставленном сотруднике правоохранительных органов – заместитель начальника нижегородского ГУФСИН Виталий Гудков был задержан за поборы с коллег. По версии следствия, летом 2019 года он случайно затопил соседей в своей служебной квартире. Однако сам раскошеливаться не захотел – вместо этого он заставил оплачивать ущерб своих подчиненных.

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