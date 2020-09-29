Бесплатные спортплощадки и уроки литературы: Парк «Швейцария» предложили сделать местом интеллектуального отдыха

Бесплатные спортплощадки и уроки литературы: Парк «Швейцарию» предложили сделать местом интеллектуального отдыха Фото: Елена КАРАЛ

Начавшееся благоустройство парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде вот уже несколько месяцев является одной из главных городских тем. Сторонники и противники благоустройства сломали немало копий между собой, обсуждая его будущее. Сегодня своими идеями поделились и члены общественного совета по благоустройству и развитию парка.

- Одна из идей – сделать «Швейцарию» местом интеллектуального отдыха, - рассказал руководитель рабочей группы по формированию принципов эксплуатации и развития территории парка «Швейцария» Сергей Горин. – После благоустройства здесь можно будет проводить уроки литературы, истории, ботаники и так далее. Для этого всего нужны будут специалисты. Поэтому уже сейчас стоит задуматься о включении в будущий штат парка консультантов для культурных площадок и тренеров для спортплощадок. Я полагаю, что они должны будут приступить к своим обязанностям с первого дня работы парка.

Впрочем, интересовали членов общественного совета не только культурные площадки. Главный вопрос, который их тревожил – будет ли вход в парк платным или бесплатным.

- Да, вход всегда будет бесплатным, - заверил нижегородцев исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Более того, все детские и спортивные площадки будут работать на бесплатной основе».

Напомним, благоустройство парка «Швейцария» началось еще этим летом. Завершить его планируется в середине 2021 года – как раз к празднованию 800-летия города.

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