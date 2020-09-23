Смотровые площадки, спортивные объекты и зеленая зона: Социологи выяснили, каким хотят видеть парк «Швейцария» нижегородцы. Фото: Елена КАРАЛ

По инициативе Общественного совета по благоустройству парка «Швейцария» был проведен опрос нижегородцев о том, каким они хотят видеть парк после благоустройства. Опрос был проведен научно-исследовательским Институтом проблем социального управления. В нем приняли участие свыше 2 тысяч нижегородцев. В ходе опроса от 73% до 90% респондентов поддержали все предлагаемые элементы благоустройства.

- Как показал опрос, нижегородцы выбирают развитую инфраструктуру, - подчеркнул депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков. – Большинство опрошенных поддержали все предлагаемые элементы благоустройства. Они оценили все планируемые постройке объекты: зоны отдыха, спортивные площадки, читальни, инвадром и детские площадки.

Также, по мнению горожан, очень важно сделать парк «Швейцария» доступным для людей с ограниченными возможностями.

- Больше 89% опрошенных хотели бы видеть в парке видовые и обзорные площадки, - говорится в сообщении. – Еще почти 88% отметили ценность спортивных площадок.

Напомним, благоустройство парка «Швейцария» началось в этом году. Его открытие планируется к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году.

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