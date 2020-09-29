Глеб Никитин рассказал, когда кончатся пробки в Ольгино. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Вот уже несколько месяцев огромная пробка в Ольгино отравляет жизнь нижегородцам. Многокилометровые заторы стоят здесь едва ли не круглосуточно.

Напомним, этим летом там началось строительство транспортной развязки. Она призвана решить проблему заторов на въезде в Нижний Новгород. Однако во время строительства проблема только усугубилась. О том, когда же кончатся эти пробки, нижегородцы поинтересовались у губернатора на его странице в Инстаграм. Напомни

- В начале ноября подрядчик уже запустит две полосы в сторону Богородска, это немного уменьшит нагрузку, - пообещал глава региона. - Все ограничения снимут к осени 2021. Жалобы на пробки были и до начала строительства, поэтому оно и идет.

По словам главы региона, работы на участке идут полным ходом. Отставаний от графика нет. К слову, недавно на улице Циолковской тоже было начато строительство транспортной развязки. Однако там была сделана временная объездная дорога. Сделать это на участке возле Ольгино, по словам губернатора, невозможно.

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