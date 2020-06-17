«Объезжать - через Автозавод или Кстово»: Нижегородцы возмущены из-за многочасовых пробок в районе Щербинок

Въезд в Нижний Новгород со стороны поселка Ольгино всегда был не слишком комфортным, но в последние дни превратился в сплошную пробку, не рассасывающуюся полностью даже в середине рабочего дня. Пользователи социальных сетей жалуются, что теперь на дорогу до работы у них уходит до 2-3 часов. Причина – строительство новой развязки, которая в будущем должна как раз решить проблему пробок.

Напомним, теперь проезд автомобильного транспорта в районе новой развязки осуществляется по двум полосам из четырех. И такие ограничения сохранятся до декабря 2020 года.

- В министерстве транспорта и автомобильных дорог региона просят нижегородцев отнестись с пониманием к временным неудобствам, выбирать пути объезда и заранее планировать маршруты движения, - предупреждали областные власти.

- Здорово придумано – ищите пути объезда. А где искать-то? Их нет! – возмутилась Юлия Винокурова.

- Как нет, если есть – через Автозавод или Доскино, - предложила Ирина Козлова. – Не дольше, чем вы стоите.

- Выделенку надо для автобусов делать срочно, и на Арзамасской и на Богородской трассе и на Гагарина, - предлагает Александр Климахин.

«Пути объезда – это на вертолете?»: Нижегородцы негодуют из-за многочасовых пробок в районе ЩербинокФото: Анастасия НАЗАРОВА

- Не понимаю нытья. Необходимо привыкать к пробкам, они никуда не денутся даже после развязки – так же встанете на первом же светофоре, - заметил Алексей Носков.

Впрочем, многие относятся к проблеме с пониманием - мол, пробки пробками, но и развязка нужна. А когда ее строить, если не летом? Зато потом станет легче.

Напомним, новая развязка должна разделить транспортные потоки богородского и арзамасского направлений и решить проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода, со стороны проспекта Гагарина. Протяженность новой двухуровневой развязки составит почти 1,5 км, число полос движения — от четырех до шести. Строительство развязки займет около полутора лет, оно ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».