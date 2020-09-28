«И так сойдет!»: «КамАЗ» застрял на пешеходной улице Нижнего Новгорода

«КамАЗ» застрял на пешеходной улице Нижнего Новгорода. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

«А все потому, что кто-то слишком много ест» - уверял Кролик, когда Винни-Пух застрял у него в норе. Примерно в такой же ситуации сегодня оказался КамАЗ на пешеходной улице Рождественской в Нижнем Новгороде. Чтобы протиснуть его в узкое пространство, рабочим пришлось даже погнуть дорожный знак. Необычным видео нижегородцы поделились сегодня в соцсетях.

- И так сойдет! – прокомментировал автор видео в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

На кадрах видно, как многотонный грузовик пытается втиснуться в узкое пространство между строительным серым забором и дорожным знаком. Пикантности этой курьезной истории добавляет тот факт, что происходит это на пешеходной улице. Причем как раз на этом знаке «Пешеходная и велосипедная зона» об этом и говорится. Однако рабочих этот момент нисколько не смущает. Всеми силами они стараются втиснуть грузовик в «кроличью нору». Наконец, после долгих усилий им это удается. Правда, знаком пришлось пожертвовать – он сильно погнут.

В социальных сетях эта история вызвала бурю возмущения. Причем защитников у горе-рабочих не нашлось.

- Картинка смешная – ситуация страшная, – уверен Эдуард Жилин.

- Если нельзя, но очень хочется, то можно, - прокомментировала Елена Лебедева.

К слову, четыре года назад в Нижегородской области уже случалось нечто подобное - в 2016 году грузовик застрял в Чкаловской лестнице. Тогда водитель проигнорировал знак "Ограничение высоты".