74 общественных пространства благоустроили в Нижегородской области в 2020 году Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году в Нижегородской области было благоустроено 74 общественных пространства и 74 дворовые территории. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Мы рады, что после благоустройства все парки и скверы становятся любимыми местами отдыха нижегородцев, - отметил глава региона. – При этом мы по-прежнему придерживаемся мнения, что без учета мнения граждан ни один проект благоустройства не должен быть реализован. Именно на основании их мнения составляется техническое задание. Только благодаря такому подходу мы сможем сделать городскую среду максимально комфортной.

Всего в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе планируется благоустроить 129 общественных пространств и 125 дворовых территорий. В общей сложности, а эти цели планируется потратить около 1,5 миллиардов рублей.

В следующем году работы планируется провести в шести городах Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Однако этим работы по благоустройству не ограничиваются. Также в регионе в рамках Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» ведется благоустройство в городах Нижегородской области.

- Сейчас мы ожидаем завершения работ в Дзержинске, Навашине, Урене и Богородске, - пояснил Глеб Никитин. - Эти города стали победителями конкурса в прошлом году.

В следующем году планируется благоустроить общественные пространства еще в шести городах, среди которых Арзамас, Ворсма, Первомайск, Чкаловск, Семенове и Саров. На эти цели они получили грант из федерального бюджета в размере 350 миллионов рублей.

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