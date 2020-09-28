ТОП-6 достижений Глеба Никитина на посту губернатора Нижегородской области Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

26 сентября 2017 года Глеб Никитин был назначен губернатором Нижегородской области. За прошедшие три года регион заметно изменился: были построены новые дороги, благоустроены скверы и площади, начал развиваться туризм. «Комсомолка» собрала главные достижения Глеба Никитина на посту губернатора.

Благоустройство

Первое, что бросается в глаза, это внешнее изменение региона: обновленные парки, площади, бульвары. За последние три года в Нижнем Новгороде и области были благоустроены сотни общественных пространств и дворовых территорий. Причем с каждым годом эта цифра увеличивается. Судите сами, в 2017 году было благоустроено 14 общественных пространство, шесть парков и 172 дворовые территории, в 2018 – 71 общественное пространство, шесть парков и 855 дворовых территорий. В этом региональные власти должны побить собственный рекорд: 138 общественных пространств, 125 дворовых территорий и 980 памятных мест.

Первое, что бросается в глаза, это внешнее изменение региона: обновленные парки, площади, бульвары. Фото: СОЦСЕТИ

Причем реконструкция территорий ведется равномерно – в каждом районе области. А начинается все с обсуждения с жителями: какие работы проводить, какие объекты строить, сколько деревьев сажать. Таким способом новую жизнь обрели многие точки притяжения в Нижнем Новгороде: Щелоковский хутор, Мещерское озеро, парк «Дубки» и многие другие.

Помощь обманутым дольщикам

Долгое время проблема долгостроев была едва ли не самой наболевшей для нашего региона. Ситуация изменилась в мае 2018 года, когда была создана межведомственная комиссия по защите прав участников долевого строительства. Возглавил ее лично губернатор Нижегородской области. Тогда по каждому проблемному дому были разработаны дорожные карты, а вскоре впервые в России в Нижегородской области был создан региональный оператор для завершения строительства проблемных домов. Наш регион стал пилотным, где привлеченным на достройку проблемных домов инвесторам стали предоставлять компенсационные земли. И это сработало! Один за другим проблемные дома и даже целые жилые кварталы стали достраиваться.

Долгое время проблема долгостроев была едва ли не самой наболевшей для нашего региона. ФОТО: kvartstroy.ru

А в апреле 2019 года к решению проблемы обманутых дольщиков подключился Федеральный фонд защиты прав граждан. Спустя полгода – в октябре 2019 года – правительство Нижегородской области и федеральный фонд заключили соглашение о софинансировании мероприятий по достройке одного из самых масштабных долгостроев ЖК «Новинки Smart City». В общей сложности, за период с 2018 по 2021 годы из областного бюджета на помощь обманутым дольщикам выделено 3,8 миллиарда рублей – это беспрецедентные суммы.

Увеличение числа многодетных семей

Благодаря проводимой демографической политике в Нижегородской области в последние годы увеличилось число многодетных семей. Если в сентябре 2017 года в регионе насчитывалось 22 216 таких семей, то в 2020 году – уже 26 897 семей. Во многом такое увеличение можно объяснить существующими мерами поддержки. В 2018 году этим семьям стали предоставлять в собственность земельные участки – из аренды в собственность их перевели уже 57% семей. А в 2020 году им было разрешено вместо земельного участка для ИЖС получить сертификат на улучшение жилищных условий. Его номинал 470 тысяч рублей. В конце августа состоялось вручение первых сертификатов.

Благодаря проводимой демографической политике в Нижегородской области в последние годы увеличилось число многодетных семей.

Цифровизация

Всерьез о цифровизации в Нижегородской области заговорили только с появлением Глеба Никитина, а сейчас регион является одним из лидеров в стране. Чего стоит только проведение в Нижнем Новгороде конференции «Цифровая индустрия промышленной России». В этом году сюда съехались все ведущие разработчики цифровых технологий в нашей области. Не ударили в грязь лицом и нижегородцы – на выставке было представлено свыше 20 нижегородских проектов. В перспективе в регионе планируется создать целый IT-кластер. Тогда Нижний Новгород можно будет считать цифровой столицей России. Впрочем, уже сейчас региону есть чем похвастать.

Чего стоит только проведение в Нижнем Новгороде конференции «Цифровая индустрия промышленной России». ФОТО: Кирилл Мартынов.

В этом году Нижегородская область наряду с Москвой провела дистанционное электронное голосование. С учетом пандемии коронавируса это стало большим подспорьем дл нижегородцев. Эту технологию использовали и во время голосования по поправкам, и в Единый день голосования. Еще одним достижением стало участие в проекте по апробации единого федерального решения по работе с сообщениями граждан «Платформа обратной связи». Она работает на базе портала госуслуг и за полгода новым сервисом смогли воспользоваться больше двух тысяч нижегородцев. И, наконец, Нижегородская область стала одним из шести регионов, где был запущен Центр управления регионом (ЦУР). Эта система смогла объединить деятельность всех ведомств, электронных систем и служб.

Здравоохранение

Большое внимание в последние годы уделялось и здравоохранению. За период с 2018 года в регионе были открыты 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов и отремонтированы сотни больниц и поликлиник. В рамках специальной региональной программы в 2018 году были отремонтированы 28 медицинских организаций, а в 2019 – уже 101. Заметно увеличились и объемы финансирования – со 183 миллионов до 726 миллионов рублей. Настоящий прорыв был сделан и в сфере оказания медицинской помощи онкобольным.

Большое внимание в последние годы уделялось и здравоохранению. ФОТО: Кирилл Мартынов

В регионе была сформирована целая система онкологической помощи. Она включает в себя региональный онкологических диспансер на 712 коек, два межрайонных онкологических отделения в Павлове и Арзамасе, а также 88 первичных онкологических кабинетов. Также предусмотрены онкологические койки в стационарах общего профиля на 547 мест и 103 смотровых кабинета.

Подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода

Сейчас главной темой в Нижегородской области остается подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. В общей сложности, на эти цели планируется потратить 22 011,22 миллиона рублей. Подготовка будет включать в себя сразу несколько направлений: инфраструктурная программа, событийная программа и специальные проекты. В планах реставрация Нижегородского кремля, значимых объектов культурного наследия, благоустройство главного городского парка «Швейцария».

Сейчас главной темой в Нижегородской области остается подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Также запланирована реконструкция целого ряда автомобильных дорог по улице Циолковского, улице Кузьмина, улице Светлоярской со строительством разноуровневой транспортной развязки в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В самом историческом центре города запланировано благоустройство сети знаковых пространств – улиц, скверов, парков, набережных, бульваров и площадей. Всего более 30 общественных территорий.

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