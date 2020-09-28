Бабье лето 2020 в Нижнем Новгороде: сколько продлится

В этом году погода преподнесла нам весьма приятный сюрприз – затянувшееся бабье лето 2020 в Нижнем Новгороде. Вот уже неделю в регионе держится по-летнему теплая погода и ясные погожие дни. Рассказываем, сколько продлится бабье лето 2020 в Нижнем Новгороде.

- Такая погода простоит в Нижнем Новгороде как минимум до конца недели, - обещают синоптики. – 28 и 29 сентября столбики термометров будут подниматься до +17 градусов. При этом погода будет ясной, без дождей. Начиная со среды, станет еще теплее – воздух прогреется до +18 градусов в дневные часы. Правда, по ночам будет по-осеннему прохладно – максимум +6 градусов. Так что гулять допоздна не стоит.

Зато дождей на этой неделе не ожидается. Ясная солнечная погода простоит до конца недели. Так что затянувшееся бабье лето 2020 в Нижнем Новгороде подарит нижегородцам много похожих деньков.

- Ближе к выходным станет чуть прохладнее – столбики термометров в дневные часы опустятся до +16 градусов, - обещают синоптики. – При этом в воскресенье ожидается облачная погода.

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