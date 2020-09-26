«Вырвал телефон, чтобы не позвала на помощь»: 16-летний нижегородец избил и пытался изнасиловать свою 13-летнюю знакомую. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Посиделки возле Пермяковского озера закончились для молодых людей в Нижнем Новгороде уголовным делом. Хотя начиналось все довольно неплохо.

- Около четырех часов дня 11 сентября возле дома № 16а по улице Пермякова, рядом с озером, собралась компания молодых людей, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Во время посиделок 16-летний школьник ударил по лицу свою 13-летнюю знакомую. Он принялся ее избивать, а чтобы она не могла позвать на помощь, вырвал у нее телефон. После этого он сумел спустить с нее брюки и снять нижнее белье.

К счастью, после этого девочка со всей силы ударила своего обидчика и убежала. Стоит отметить, что молодой человек в поле зрения полиции уже попадал. За антиобщественное поведение он стоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Сейчас молодого человека ищут.

- Первой о происшествии в полицию заявила мама девочки, работающая директором магазина, - рассказал источник. – Сейчас уже взяты все необходимые экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Расследование этого дела продолжается.